Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – ‘Nessunè già stato, ci sono trattative in corso sulla base dei 10 punti programmatici annunciati da Luigi Di Maio, ma niente è ancora stato deciso sul futuro del. Lavera la prenderete voi col voto on line, preparatevi quindi”. E’ questo il succo di un messaggio indirizzato dal deputato 5stelle all’Ars Giancarloagli iscritti M5S, attraverso una diretta facebook sulla situazione politica attuale. ‘Questo ‘ ha detto– è il momento in cui dobbiamo stare uniti. C’è un tavolo istituzionale tra i capigruppo di Camere e Senato del M5S e i capigruppo del Pd sulla base dei 10 punti annunciati da Di Maio e proposti a tutte le forze politiche, non solo al Pd. Non fidatevi di tutto quello che sentite o leggete, non c’è niente di idilliaco come sembra e ...

zazoomnews : Governo: Cancelleri (M5S) ‘nessun accordo fatto decisione spetta a elettori on line’ - #Governo: #Cancelleri #(M5S… - TV7Benevento : Governo: Cancelleri (M5S), 'nessun accordo fatto, decisione spetta a elettori on line'... - Asstro68 : @pdnetwork Chi invoca un governo “di altissimo profilo”, precisamente a chi pensa? Il precedente è il Governo Monti… -