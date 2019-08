Governo : Appello Consulta culture Palermo - ‘coesione sociale cresce anche per stranieri’ : Palero, 23 ago. (AdnKronos) – “Un Appello alla società intera per scongiurare che la crisi del fenomeno delle migrazioni e il salvataggio dei naufragi nel Mediterraneo distruggano il tessuto sociale costituito da sempre grazie a delle politiche di integrazione e di inclusione sociale”. Lo lancia Ibrahima Kobena, presidente della Consulta delle culture di Palermo, “raccogliendo le tante istanze, provenienti in ...

Crisi Governo - l’appello di Brunetta a Salvini : “Facciamo centrodestra unito di Governo - ma no a sovranismo e propaganda da Papeete Beach” : Analisi della Crisi di governo, ai microfoni di Radio Radicale, per voce del deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, che rivolge, nel finale, un monito e al contempo un appello al leader della Lega, Matteo Salvini. Il responsabile economico del partito di Berlusconi commenta la convulsa giornata di ieri: “Quando la situazione si fa calda, bisogna mantenere la testa fredda. E non mi pare che i principali protagonisti della Crisi di ...

Crisi di Governo - il discorso di Renzi : l’appello a un Governo anti-Iva - i “punti d’incontro” con il M5s e la lealtà a tempo a Zingaretti : “Io non darò alibi a nessuno per fare saltare l’accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato annuncia che una maggioranza esiste, almeno dal suo punto di vista, così come la sua disponibilità a partecipare a un governo che duri a lungo. “Il mio appello è serio e non si impicca alle formule”, ha ribadito l’ex premier: “Io lo ...

Crisi di Governo - la conferenza di Renzi : l’appello a un Governo anti-Iva - i “punti d’incontro” con il M5s e la lealtà a tempo a Zingaretti : “Io non darò alibi a nessuno per fare saltare l’accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato annuncia che una maggioranza esiste, almeno dal suo punto di vista, così come la disponibilità a fare un governo che duri a lungo. “Il mio appello è serio e non si impicca alle formule”, ha ribadito l’ex premier: “Io lo chiamo governo no ...

Crisi di Governo - la conferenza stampa di Renzi : l’appello a un “Governo no tax” - i “punti d’incontro” con il M5s e la lealtà a Zingaretti : “Io non darò alibi a nessuno per fare saltare l’accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato annuncia che una maggioranza esiste, almeno dal suo punto di vista, così come la possibilità di fare un Governo che duri a lungo. “Il mio appello è serio e non si impicca alle formule”, ha ribadito l’ex premier: “Io lo chiamo Governo no ...

Renzi : "Si deve avere la forza di fare un Governo - bene l'appello di Zingaretti all'unità" : "Si deve avere la forza di fare un governo. Il governo del cambiamento ha fallito. Il secondo fallimento è quello di Capitan Fracassa Salvini: nei sondaggi è evidente che la sua fama di uomo invincibile sta affondando". Lo ha dichiarato Matteo Renzi nella conferenza stampa convocata prima del voto al Senato sulla calendarizzazione dei passaggi parlamentari della crisi di governo, dopo la spaccatura avvenuta ieri in conferenza dei ...

Renzi : serio mio appello per un Governo : 17.10 "Il governo del cambiamento ha fallito e ha fallito l Capitan Fracassa-Salvini La sua fama di invincibile precipita.Si dimetta". Così l'ex leader Pd, Renzi. "E'la prima volta che abbiamo una crisi in Ferragosto. Lancio un appello serio. Ci vuole coraggio e la voglia di formare un governo"."Se si vota l'Iva arriva al 25% ed è sicura la recessione". "Di fronte a un premier che chiede pieni poteri non si sta alla finestra. E' il Parlamento ...

Governo : Salvini - 'Appello Renzi è fondato sulla paura' : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "L'Appello di Renzi è fondato sulla paura, paura di ascoltare il popolo, cosa c'è di più bello che non fare decidere i cittadini". Così Matteo Salvini, a Catania.

Governo : Salvini - ‘Appello Renzi è fondato sulla paura’ : Catania, 11 ago. (AdnKronos) – “L’appello di Renzi è fondato sulla paura, paura di ascoltare il popolo, cosa c’è di più bello che non fare decidere i cittadini”. Così Matteo Salvini, a Catania. L'articolo Governo: Salvini, ‘Appello Renzi è fondato sulla paura’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Tav - l’appello di Calenda : “Se passa la mozione M5S il Governo potrebbe finire - fatelo cadere” : Domani a Palazzo Madama verranno discusse sei mozioni sulla Tav. Solo due mozioni sono contrarie all'opera: una e' quella presentata dal M5S, l'altra è quella a prima firma del presidente del gruppo Misto Loredana De Petris (LeU). Calenda invita le opposizioni a uscire al momento del voto. Ma il Pd ha annunciato che voterà per la Tav "e contro chi vuole continuare a bloccare le grandi opere pubbliche".Continua a leggere

Salvini-Conte - lo scontro agita il Governo. L’appello di Mattarella : “Basta conflitti” : Il leader leghista snobba l’intervento del premier sul caso Savoini: “Il suo discorso mi interessa meno che zero”

Luigi Di Maio ad Agorà - appello a Matteo Salvini : "Vediamoci oggi. Escludo la crisi di Governo" : "Scusate, abbiamo scherzato". Sembra sempre di più questa la migliore sintesi di quanto accaduto ieri, giovedì, 18 luglio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Insulti, minacce, crisi di governo a un passo. crisi che ora sembra un poco più lontana: continua ad essere nell'aria ma non oggi, come in mo

Governo - appello di Musumeci alla Lega : “Mettete fine a questo calvario. M5s vuole mantenere malessere nel Sud” : Accorato appello pronunciato durante Omnibus (La7) dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. La destinataria dell’istanza è la Lega: “Metta fine a questo calvario, metta fine a questo Governo. Si dia la possibilità di progettare un’azione politica concreta di coesione tra Nord e Sud. Il tema è politico, ci stiamo sorvolando sopra e non abbiamo il coraggio di dire che è un argomento stucchevole quello che i 5 Stellle ...