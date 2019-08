Golf – Koepka posa nudo | l’America si divide | piovono critiche! La replica del golfista

Golf - PGA Tour Championship 2019 : Xander Schauffele - Brooks Koepka e Justin Thomas in testa al termine del primo giro : Ha preso il via nella notte italiana il PGA Tour Championship 2019, ultimo atto del massimo circuito Golfistico statunitense che conclude il trittico dei playoff della FedEx Cup e ne stabilisce il vincitore. L’appuntamento si svolge sempre presso l’East Lake Golf Club di Atlanta, in Georgia (Stati Uniti d’America), e vede al via soltanto 30 giocatori, sopravvissuti al Northern Trust e al BMW Championship, ma la formula è ...

Golf – Northern Trust : Koepka favorito numero uno del seeding - in gara anche Francesco Molinari : Scatta la corsa verso i 15 milioni di dollari messi in palio per il vincitore della FedEx Cup, in gara anche Francesco Molinari Il Northern Trust, in programma dall’8 all’11 agosto sul percorso del Liberty National GC, a Jersey City, nel New Jersey, aprire il trittico delle gare finali della stagione del PGA Tour che portano all’assegnazione dei 15 milioni di dollari al vincitore della FedEx Cup. Al torneo sono stati ammessi i primi 125 ...

Golf – WGC-FedEx St. Jude Invitational : Koepka senza rivali nel Tennessee - l’americano rafforza la sua leadership mondiale : Il Golfista statunitense ha ricevuto un assegno di 1.745.000 dollari su un montepremi di 10.250.000 Brooks Koepka ha rafforzato la sua leadership mondiale vincendo con 264 (68 67 64 65, -16) colpi il WGC-FedEx St. Jude Invitational, terzo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships disputato al TPC Southwind di Memphis (par 70) nel Tennessee. Con un gran 65 (-5, cinque birdie) ha rapidamente messo fuori gioco Rory McIlroy, ...

Golf - WGC FedEx-St. Jude Invitational 2019 : Brooks Koepka colpisce ancora e trionfa a Memphis davanti a Webb Simpson : Brooks Koepka non si ferma più: dopo aver tenuto una media risultati altissima nei Major (secondo, primo, secondo e quarto posto), il numero 1 del mondo fa suo anche l’ultimo appuntamento del WGC, il FedEx-St. Jude Invitational di Memphis, con uno score di -16 e una superiorità evidente sul resto del field. Con questa vittoria, Koepka allarga il divario nei confronti della seconda posizione sia nel ranking mondiale che nella classifica ...

Golf – WGC-FedEx St-Jude Invitational : McIlroy attacca - risponde Koepka : WGC-FedEx St-Jude Invitational: attacca McIlroy, risponde Koepla. Il nordirlandese leader con un colpo di vantaggio sul numero uno mondiale. Terzo Fitzpatrick Si preannuncia un gran finale nel WGC-FedEx St. Jude Invitational, terzo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships in svolgimento al TPC Southwind di Memphis (par 70) nel Tennessee, dove Rory McIlroy, numero tre mondiale, con un deciso attacco sottolineato da un 62 ...

Golf – FedEx St. Jude Invitational : assenti Francesco Molinari e Woods - sfida tra Koepka - Lowry e Johnson : Francesco Molinari e Tiger Woods saltano il FedEx St.Jude Invitational. Di nuovo a confronto l’elite mondiale: attesa per Brooks Koepka, Dustin Johnson e Shane Lowry Nuovamente a confronto l’élite mondiale, con la presenza di 46 giocatori tra i primi 50 del world ranking, nel WGC-FedEx St. Jude Invitational (25-28 luglio), terzo dei quattro eventi stagionali del WGC che avrà luogo al TPC Southwind di Memphis nel Tennessee una ...

Golf - British Open 2019 : Francesco Molinari pronto a stupire nel Moving Day - Koepka e Rose a caccia dei leader. C’è anche Bertasio! : Il 148° Open Championship è pronto a vivere il Moving Day, la giornata dove tutto può accadere, dove le grandi rimonte cominciano e dove solo i migliori restano davanti. Su un campo perfettamente preparato, al Royal Portrush (Nord Irlanda) si sono infatti concluse le prime due giornate con qualche conferma e tantissime sorprese tra i giocatori che sono riusciti a passare il famigerato taglio (che è stato in equilibrio tra +1 e +2 per molto tempo ...