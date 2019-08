Gli insospettabili ladri dei market | «Rubano perfino le noccioline»

Fonte : ilmattino

(Di venerdì 23 agosto 2019) L?ultimo ritrovato antitaccheggio lo chiamano ragno, e serve per ingabbiare i salumi in una ragnatela metallica che può essere aperta solo alla cassa. Nei supermercati salernitani hanno...

ausoloda : RT @PatriziaRametta: UTILISSIMA LETTURA DI TUTTO IL THREAD PER CAPIRE LA QUESTIONE #Russiagate CHE COINVOLGE OVVIAMENTE SERVIZI SEGRET… - SabryGio2 : RT @PatriziaRametta: UTILISSIMA LETTURA DI TUTTO IL THREAD PER CAPIRE LA QUESTIONE #Russiagate CHE COINVOLGE OVVIAMENTE SERVIZI SEGRET… - anna_milella : RT @PatriziaRametta: UTILISSIMA LETTURA DI TUTTO IL THREAD PER CAPIRE LA QUESTIONE #Russiagate CHE COINVOLGE OVVIAMENTE SERVIZI SEGRET… -