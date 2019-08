Gli incendi nel mondo stanno aumentando?

PuGlia : dopo Xylella Gli ulivi sono minacciati daGli incendi : dopo la Xylella, l’olivicoltura salentina è minacciata dalle fiamme. Nel solo mese di luglio sono stati 70 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi in provincia di Lecce che hanno mandato in fumo 1300 ulivi: lo rende noto Coldiretti Puglia sulla base dei dati ufficiali forniti dal Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Lecce. Numerose le piante distrutte a Ugento, e nel comune di Tricase sono 500 gli ulivi bruciati in un unico ...

Amazzonia devastata daGli incendi - 72.000 roghi da Gennaio : interi ettari rasi al suolo e animali carbonizzati - brucia il polmone verde del mondo [FOTO] : brucia il polmone verde del mondo. brucia. Mentre il mondo corre veloce e si accorge appena del suo urlo disperato, delle fiamme, degli animali carbonizzati, dei tanti impauriti. A poco vale la dichiarazione dello stato di emergenza di Amazonas per il crescente numero di incendi, a poco valgono gli appelli internazionali: sembra essere arrivati a un punto di “quasi” non ritorno. Le fiamme hanno letteralmente devastato la foresta, ...

Incendi Calabria - un rogo danneggia delle case nel Catanzarese : evacuate famiGlie : Ancora Incendi in Calabria dove nella provincia di Catanzaro si sono verificati diversi roghi sopratutto nelle ultime 24 ore. Nel pomeriggio, la situazione maggiormente critica ha riguardato le località Trearie e Corbino nel comune di Gimigliano, dove un Incendio ha colpito una zona di macchia mediterranea alta in prossimita’ di abitazioni, con un fronte fuoco molto vasto. Sul posto squadre boschive dei vigili del fuoco, squadre della sede ...

Incendio Roma : vasto rogo di sterpaGlie in via della Pisana : Un vasto Incendio di sterpaglie si e’ verificato nel primo pomeriggio, attorno alle 14:30, in via della Pisana a Roma. Le fiamme si sono estese da via Ponte Galeria a via Monte Stallonara. Sul posto sono a lavoro gli agenti della Polizia locale del gruppo Marconi per permettere lo svolgimento delle operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco. L'articolo Incendio Roma: vasto rogo di sterpaglie in via della Pisana sembra essere il primo ...

Spagna - incendi a Gran Canaria : situazione in miGlioramento - il vento è calato : Grazie alla diminuzione dell’intensità del vento, la situazione incendi a Gran Canaria è in lento miglioramento: lo hanno annunciato questa mattina le autorità locali. “Secondo i tecnici che hanno visitato la zona nella notte l’incendio sta rallentando e sta perdendo di intensità“, ha scritto su Twitter il presidente della regione delle Canarie, Angel Victor Torres. “Il vento è calato e quindi la notte è trascorsa ...

Gran Canaria - Gli incendi devastano l’isola : evacuate 5000 persone. Bruciati 3400 ettari : Continua a bruciare Gran Canaria. Dopo l’incendio divampato sabato pomeriggio, il secondo nell’arco di una settimana, sono oltre 5000 le persone evacuate. Non si registrano vittime, ma le fiamme, secondo le informazioni diffuse dal quotidiano spagnolo El Pais, hanno già raso al suolo 3400 ettari di vegetazione. Circa 600 le persone al lavoro, tra vigili del fuoco, militari e volontari, che stanno cercando di spegnere l’incendio ...

Incendi Campania : a fuoco sterpaGlie nel Parco Nazionale del Vesuvio : Fiamme in Campania dove un Incendio ha interessato stamani un terreno privato di circa quaranta metri quadri in via contrada Castelluccio, zona che ricade nel territorio di Ercolano (Napoli) e nell’area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio. Da quanto si apprende, le fiamme, spente successivamente dai Vigili del fuoco, hanno coinvolto sterpaglie. Sono in corso indagini dei carabinieri. L'articolo Incendi Campania: a fuoco sterpaglie nel ...

Ferragosto con tanti incendi in Sardegna : pericoloso rogo nel CaGliaritano - salvato anziano : Ancora una giornata di incendi in Sardegna. Il vento di maestrale e le alte temperature hanno alimentato roghi in diverse zone dell’isola. Particolarmente rilevante l’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio a Pula, nell’hinterland di Cagliari. Un anziano si è sentito male ed è stato soccorso dagli uomini del Corpo forestale che lo hanno raggiunto in elicottero. Per domare le fiamme, che si stavano avvicinando ...

Incendi Sardegna : fiamme alle porte di CaGliari - elicottero in azione. Nuovo rogo a Siniscola : Il vento di maestrale sta alimentando gli Incendi in Sardegna. Un vasto rogo è divampato nel primo pomeriggio alle porte di Cagliari, nella zona compresa tra Santa Gilla e Sa Illetta. Una fitta coltre di fumo si è sollevata in cielo, ben visibile anche dalla zona del porto in pieno centro cittadino. Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale, intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per ...

Incendio Faenza - controlli Arpae Emilia-Romagna : esclusi Gli effetti sulla salute : Risultano “al di sotto dei valori di legge della qualita’ dell’aria” gli idrocarburi policiclici aromatici e i metalli; le diossine “su valori tipici a situazioni di Incendio con presenza molto contenuta delle forme ad alta tossicita’ (circa 1%)” e si “possono escludere effetti acuti sulla salute”. E’ quanto emerge – spiegano l’Arpae e l’Ausl Romagna in una nota ...

USA - incendio divampa in un asilo : morti cinque bambini tra i 10 mesi e Gli otto anni : un asilo di Erie, in Pennsylvania, è andato a fuoco ieri mattina mentre i bambini dormivano. Tra le vittime quattro fratellini, figli di una coppia impegnata al lavoro con i turni di notte.Continua a leggere

Apocalisse a Gran Canarie : un devastante incendio ha bruciato oltre mille ettari - evacuate un miGliaio di persone : Circa mille ettari di terreno bruciati da un incendio ancora fuori controllo sull’isola spagnola di Gran Canaria. Circa mille le persone evacuate. Il rogo, scoppiato sabato nel Comune di Artenara, sembrava sul punto di essere domato sabato sera, ma un cambiamento di direzione del vento ha aggravato la situazione nella note, ha spiegato alla radio Cope il presidente della regione delle Canarie, Angel Victor Torres. La Guardia civile ha ...

Centro/Sud devastato daGli incendi : diverse le richieste di intervento aereo nella giornata di oggi : Continua senza sosta l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle ore 18.00, sono 17 le richieste di ...