GIANNI SPERTI ' FOTO DI MARIO SERPA CON LELE MORA' ' Vera come il suo matrimonio'

Uomini e Donne - Teresa Cilia contro GIANNI SPERTI : "Sei ignorante. Dimenticavo - sei un ballerino" : Nonostante Uomini e Donne, il seguitissimo programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, riprenderà a settembre, in questa calda estate non ha trovato riposo. Infinite le accuse mosse al programma, e nello specifico al braccio destro della De Filippi, Raffaella Mennoia. Prima le parole al vetri

GIANNI SPERTI in costume e tatuaggio sulla gamba : il ritorno in Italia : Uomini e Donne news, Gianni Sperti ha lasciato l’India con la tristezza nel cuore: un viaggio che gli ha cambiato la vita Gianni Sperti è ritornato in Italia dopo un viaggio in India che gli ha cambiato la vita: non dimenticherà i posti visitati, le tradizioni, il cibo e quel modo di vivere per niente […] L'articolo Gianni Sperti in costume e tatuaggio sulla gamba: il ritorno in Italia proviene da Gossip e Tv.

Salvatore Di Carlo si scaglia contro GIANNI SPERTI di U&D : 'Sei una marionetta' : Non si placa la bagarre tra ex tronisti e la redazione di Uomini e Donne, tra cui anche gli opinionisti. Una bufera che sta tirando in ballo proprio tutti e non sta risparmiando nessuno. Dopo lo scontro acceso tra Teresa Cilia e Gianni Sperti, Salvatore Di Carlo (marito dell'ex tronista), ha deciso di pubblicare una Instagram Stories che sembra proprio essere rivolta al noto opinionista del dating show di Canale 5, nonostante il suo nome non sia ...

“Leccacu**o - marionetta!”. GIANNI SPERTI nella bufera : brucia Uomini e Donne : Guerra ormai senza frontiera a Uomini e Donne. A rispondere per le rime a Teresa Cilio, in questi giorni, c’è stato Gianni Sperti. Tutto è nato per un scambio abbastanza acceso con Raffaela Mennoia che a tanti non piaciuto. A inserirsi nelle discussioni ci hanno pensato anche Deianira Marzano e Karina Cascella. Ma non solo, pure Gianni ora decide di dire la sua con una frecciatina che sembra rivolta proprio alla Cilia e sembra voler mandare un ...

Teresa Cilia a GIANNI SPERTI : “Mai una cosa giusta in 20 anni - sei ignorante e senza personalità” : Scontro a distanza tra Teresa Cilia e Gianni Sperti. L’ex tronista attacca l’opinionista di Uomini e Donne, uno tra i primi scesi in campo per difendere il programma e Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione. “Stare lì da 20 anni e non dire mai una cosa giusta equivale a essere ignoranti e senza personalità”. Lui replica: “Avrei dovuto ascoltare chi ti aveva inquadrata per quello che sei”.

U&D - GIANNI SPERTI contro la Cilia : 'Non si sputa nel piatto dove si è mangiato' : La faida interna tra alcuni degli ex protagonisti di Uomini e Donne e Raffaella Mennoia prosegue. Il primo ad attaccare la redazione del programma è stato Mario Serpa. Dopo di lui nei giorni scorsi ha vuotato il sacco anche Teresa Cilia. Quest'ultima ha raccontato di essere grata solo a Maria De Filippi per l'oppurtunità concessa, ma non si è risparmiata con le critiche alla storica autrice. Dopo le parole al veleno dell'ex tronista siCiliana, ...

U&D - Teresa Cilia a GIANNI SPERTI : 'Lì da 20 anni e non ne dici una giusta - ignorante' : Il nuovo obiettivo dell'incontenibile Teresa Cilia, sembra essere Gianni Sperti. Dopo aver letto il messaggio che il pugliese ha scritto su Instagram per commentare le ultime novità sulla querelle che è nata tra Raffaella Mennoia e alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne, la siCiliana ha dedicato parole pungenti allo storico opinionista. Gianni si schiera dalla parte della redazione di Uomini e Donne La polemica a distanza tra alcuni ex ...

GIANNI SPERTI contro Teresa Cilia : "Eravate liberi di non mangiare in quel piatto ma capisco i vantaggi" : Lo scontro social tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia sta diventando una vera e propria guerra senza esclusione di colpi. Tra protagonisti, comprimari e semplici comparse, la storia si sta infittendo regalandoci, ogni giorno, scenari davvero esaltanti.prosegui la letturaGianni Sperti contro Teresa Cilia: "Eravate liberi di non mangiare in quel piatto ma capisco i vantaggi" pubblicato su Gossipblog.it 09 agosto 2019 16:53.

Uomini e Donne - GIANNI SPERTI attacca Teresa Cillia che replica : "Seduto da 20 anni senza dire una cosa giusta" : Ancora polemiche intorno al dating show: continua la faida tra Sperti e l'ex tronista. L'intervento di Lorenzo Riccardi in difesa della Mennoia.

GIANNI SPERTI - nuovo messaggio contro Teresa Cilia? La lotta social prosegue : Gianni Sperti con Raffaella Mennoia: la nuova frecciatina che sembra voler colpire Teresa Cilia Nuova frecciatina a Teresa Cilia da parte di Gianni Sperti? prosegue la lotta social tra i vari protagonisti di Uomini e Donne. In particolare, l’ex tronista ha acceso un vero e proprio scontro su Instagram con Raffaella Mennoia. A inserirsi nelle […] L'articolo Gianni Sperti, nuovo messaggio contro Teresa Cilia? La lotta social prosegue ...

Mario Serpa ancora contro GIANNI SPERTI e Raffaella : 'Aspetto le prove dimostrate su Sona' : Prosegue lo scontro social tra Mario Serpa, ex corteggiatore di Uomini e donne, Gianni Sperti e Raffaella Mennoia. Tutto è partito dopo che Mario ha visto delle foto del suo ex fidanzato Claudio Sona, primo tronista gay nella storia del programma accusato di aver preso in giro la redazione, in vacanza ad Ibiza con alcuni degli autori del dating show di Canale 5. Mario è letteralmente esploso, scagliandosi duramente contro la redazione e anche ...

Raffaella Mennoia pronta a denunciare ex di U&D - GIANNI SPERTI : 'Ti accompagno' : Non accenna a placarsi la polemica tra alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne e la redattrice Raffaella Mennoia; a poche ore di distanza dal nuovo sfogo di Teresa Cilia contro di lei, la romana ha pubblicato un post su Instagram molto interessante. La collaboratrice di Maria De Filippi ha preannunciato la sua decisione di ricorrere per vie legali contro chiunque la diffami sul web. All'autrice si è accodato Gianni Sperti, con un commento che ...

Uomini e Done - GIANNI SPERTI e la confessione : "Non tutti lo sapevano - questo è il posto segreto..." : Tempo di confessioni per Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Prosegue il suo viaggio in India, esperienza che documenta foto dopo foto sul suo profilo Instagram. L'ultimo scatto lo ritrae all'iconico Taj Mahal. E in calce all'immagin

Uomini e Donne - GIANNI SPERTI : "È questo il posto segreto..." - : Riccardo Palleschi Gianni Sperti, dopo essere stato opinionista per Uomini e Donne, si è concesso un viaggio in India e sembra che gli stia dando parecchie soddisfazioni Gianni Sperti, in questo periodo di Agosto, si sta godendo le vacanze in India. Il ballerino, che ha già condiviso moltissimi scatti di questa nuova esperienza, sembra molto felice non solo di averla vissuta ma anche di averla condivisa con tutti i suoi fan. L'ultimo ...