Fonte : blogo

(Di venerdì 23 agosto 2019) Lui è il Presidente dell'Associazione produttori audiovisivi, amministratore delegato di Q10 Media e da poco è stato nominato membro del Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo, ma sopratutto è stato uomoa tutto tondo.ha infatti attraversato in lungo e in largo le stanze del potere della televisione pubblica, dove vi è entrato nel 1983. Coordinatore dei palinsesti, Amministratore delegato diCinema, capo diintrattenimento, vice direttore generale, direttore di1 ed è stato ad un passo dalla direzione generale della tv pubblica, dopo le diioni di Antonio Campo Dall'Orto, su richiesta dell'allora governo, carica che decise di rifiutare.lo ha voluto sentire su alcune questioni televisive, anche di attualità, lui grande conoscitore del mezzo. Allora direttore, come si sta lontano dallaa ...

SerieTvserie : Giancarlo Leone a TvBlog: La politica e la Rai? Rispetta chi si fa rispettare. Miss Italia torna in Rai? Eccellente… - leone_giancarlo : RT @PossibileIt: Ieri al #Senato Conte ha rivelato di non aver ricevuto le informazioni da lui richieste sul #Russiagate. Continuiamo a chi… - giancarlo_leone : RT @Antoninochef: Un collega, un amico, un grande professionista! Se siete in Campania e volete mangiare una pizza indimenticabile Pepe in… -