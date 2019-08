Gessica Notaro torna a ballare | “Quando ci si rilassa tornano i fantasmi | la danza mi

Gessica Notaro : flirt con Oradei a Ballando? Parla l’ex concorrente : Stefano Oradei un flirt con Gessica Notaro? Finalmente arriva la verità Ultimamente si sono fatte sempre più insistenti le voci di un flirt tra Gessica Notaro e Stefano Oradei che le ha fatto da insegnante durante l’edizione di Ballando con le Stelle del 2018. Oggi è arrivata la verità e a rivelarla è stata la […] L'articolo Gessica Notaro: flirt con Oradei a Ballando? Parla l’ex concorrente proviene da Gossip e Tv.

Gessica Notaro e il commento shock di un hater : "Certi individui si assumano la responsabilità di ciò che dicono..." : Gessica Notaro, la showgirl riminese nota alle cronache per essere stata sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato e nota, a livello televisivo, per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ha denunciato il commento di un hater, sedicente animalista, che ha ricevuto ovviamente sui social network.Per la cronaca, non è la prima volta che la Notaro viene presa di mira dagli animalisti estremi per ...

Gessica Notaro minacciata di morte : "Assumetevi la responsabilità" - : Francesca Galici Gessica Notaro reagisce all'odio virtuale e condivide il commento e il profilo di un ragazzo che le ha augurato la morte Gessica Notaro è diventata un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, da quando nel 2017 l'ex fidanzato la aspettò sotto casa e la sfregiò per sempre con l'acido. Da quel momento la vita di Gessica Notaro è cambiata. Pochi anni prima era stata eletta Miss Romagna e aveva partecipato ...

Gessica Notaro risponde a un hater : Assumetevi la responsabilità : Gessica Notaro reagisce all'odio virtuale e condivide il commento e il profilo di un ragazzo che le ha augurato la morte, Gessica Notaro è diventata un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, da quando nel 2017 l'ex fidanzato la aspettò sotto casa e la sfregiò per sempre con l'acido. Da quel momento la vita di Gessica Notaro è cambiata. Pochi anni prima era stata eletta Miss Romagna e aveva partecipato come valletta ad ...

Gessica Notaro 'Ecco il mio partner di ballo'/ Non è Stefano Oradei ma un ex di Amici : Gessica Notaro presenta il suo nuovo partner di ballo. Non si tratta di Stefano Oradei ma di un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi

Gessica Notaro/ "Partner di ballo? Non è Mark Caltagirone' - indizio su Stefano Oradei : Gessica Notaro pronta a svelare il suo nuovo partner di ballo: chi sarà? Di sicuro non si tratta di Mark Caltagirone, spunta indizio su Stefano Oradei.

Milly Carlucci su Oradei e Gessica Notaro : “Non sono la loro mental coach” : Milly Carlucci, il presunto tradimento di Stefano Oradei con Gessica Notaro ai danni di Veera: la conduttrice non ne sa nulla In un’intervista sul nuovo numero di Chi, Milly Carlucci sceglie di non dare troppe spiegazioni sugli ultimi gossip riguardanti alcuni partecipanti di Ballando con le Stelle. Scendendo nel dettaglio, l’ultima edizione andata in onda […] L'articolo Milly Carlucci su Oradei e Gessica Notaro: “Non ...

Ballando con le Stelle - Veera Kinnunen gelosa di Stefano Oradei e Gessica Notaro? L'indiscrezione : Il triangolo-gossip targato Ballando con le Stelle riguardante Stefano Oradei, la sua ex fidanzata Veera Kinnunen e l'attuale fidanzato di lei, l'ex calciatore e musicista Dani Osvaldo, suo partner nell'ultima edizione del varietà condotto da Milly Carlucci, continua a regalarci indiscrezioni.Carolyn Smith, in un video-messaggio pubblicato su Instagram qualche giorno fa, tirando le orecchie al ballerino Stefano Oradei per il suo comportamento ...

STEFANO ORADEI HA TRADITO VEERA KINNUNEN CON Gessica NOTARO?/ L'ex Miss a letto con.. : STEFANO ORADEI ha TRADITO VEERA KINNUNEN con GESSICA NOTARO? L'ex Miss risponde al gossip con una foto in cui è a letto con...

Stefano Oradei ha tradito Veera Kinnunen con Gessica Notaro?/ "Tutti sapevano ma..." : Stefano Oradei ha tradito Veera Kinnunen con Gessica Notaro? A sganciare la bomba è il settimanale Oggi, secondo cui tutti sapevano...

Oradei e Veera in crisi da tempo? Spunta il nome di Gessica Notaro : Ballando con le stelle, dopo il gossip su Veera Kinnunen e Dani Osvaldo arriva lo scoop su Stefano Oradei L’ultima edizione di Ballando con le stelle è stata piena zeppa di gossip, i protagonisti sono stati Dani Osvaldo, la sua maestra nel programma Veera Kinnunen ed infine l’altro professionista Stefano Oradei. Quest’ultimo viveva una lunga […] L'articolo Oradei e Veera in crisi da tempo? Spunta il nome di Gessica Notaro ...

Veera Kinnunen e Stefano Oradei - nuovo capitolo : “Storia in crisi da tempo. Lei sospettava tradimento di lui con Gessica Notaro” : Il triangolo amoroso tra Dani Osvlado, Veera Kinnunen e Stefano Oradei aggiunge un nuovo capitolo alla storia da settimane al centro del gossip. La coppia, entrambi ballerini professionisti di Ballando con le stelle, si è detta addio dopo undici anni e la bella finlandese ha iniziato una relazione proprio con l’ex calciatore argentino. Amore ufficializzato via social con un bacio pubblicato dai protagonisti su Instagram e a seguire una ...

Stefano Oradei avrebbe tradito Veera con Gessica Notaro (RUMORS) : Quest'anno tra i protagonisti dell'ultima edizione di Ballando con le stelle ci sono stati Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, i quali fin dal primo momento hanno dimostrato di avere un ottimo feeling sulla pista da ballo, al punto tale da far ingelosire il marito della ballerina, Stefano Oradei. Veera e Osvaldo, a distanza di qualche mese dalla fine della trasmissione di Milly Carlucci, hanno deciso di uscire allo scoperto e hanno ufficializzato sui ...

Gessica Notaro a Milano Marittima con il fidanzato : Alla serata finale del torneo di tennis Vip Master di Milano Marittima applausi a scena aperta per Gessica Notaro. Tutti in piedi al suo ingresso e un lungo applauso per la modella. Accompagnata dal nuovo fidanzato, Gessica è apparsa in grandissima forma. Poche ore prima aveva replicato sui social agli haters. “Un paio di settimane fa un tizio tra i commenti sotto la foto del lato B di una mia cara amica che ho pubblicato per scherzo mi ha ...