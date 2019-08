Germania | bambino guida sull' autostrada la macchina dei genitori per otto chilometri

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Undianni hato di nottea 140 km orari senza che nessuno lo fermasse. La vicenda, che ha dell'incredibile, è successa ine fortunatamente non è successo nulla di grave, ma poteva accadere l'irreparabile. Ilche, da quanto raccontato dalla BBC e anche dalla madre, ama moltore i go-kart e gli autoscontri, ha deciso di provare ladei suoiche era parcheggiata scasa sua. A bordo di una Volkswagen Golf con il cambio automatico ha intrapreso l'A44 che porta a Dortmund e ha percorso 8 km ad altissima velocità. Ad un certo punto, il piccolo ha percepito di trovarsi in una situazione di pericolo, perché ha sentito che non riusciva a gestire una velocità di quella portata e l'atmosfera della notte inoltrata non lo ha incoraggiato a proseguire, così ha accostato. Si è fermato in una piazzola di sosta ed ha ...

Antonioc6696 : Germania, bambino di 8 anni guida a 140 km orari in autostrada - VanityFairIt : Il piccolo ha deciso da solo di fermarsi, quando ha cominciato a sentirsi a disagio per l’elevata velocità - iltirreno : Il bambino aveva preso l'auto del padre. 'Volevo solo fare un giro' ha detto ai poliziotti che lo hanno trovato in… -