Gazzetta | Sarri salta la prima | ma alla Juve era già successo con Conte

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2019) A proposito, strano il destino:arriva, il sorteggio del calendario gli propone l’esordio in casa contro la sua ex squadra e una malattia glielo evita scrive ladello Sport a proposito della doppia assenza di Mauriziocontro Parma e Napoli. Tutta colpa della polmonite presa in Cina a cui si sono aggiunti antipatici calcoli renali. Maurizio non ci sarà oggi in conferenza, lo sostituirò Nedved e sabato scenderà in panchina Martusciello. Ma laquesta situazione l’ha già vissuta e non l’è andata male È andata allo stesso modo nel 2011, quandoera squalificato e lo Stadium stava per aprire: Pirlo lanciò per Lichtsteiner, segnò anche Vidal e tutto per laandò bene. L'articolola, maera giàconilNapolista.

Gazzetta_it : #Juve, #Sarri non sarà in panchina a Parma e col Napoli - Gazzetta_it : #Juventus, #Dybala resta? E allora #Sarri lo vede a destra. Ma lì, con Douglas Costa e #Bernardeschi c'è traffico!… - Andreasaitta : @Gazzetta_it Ma con Rinaldo e Dybala che caaazzo se ne fanno di Icardi? Ma poi tutto sto ben di dio che fai? Lo met… -