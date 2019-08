Gazzetta | il Napoli riparte dalla “Banda Bassotti”

Gazzetta : Giuntoli incontra Llorente - ma il Napoli potrebbe preparare un colpo a sorpresa : Il Napoli ha deciso di aspettare ancora qualche giorno Icardi, ma non significa che Giuntoli sia fermo e che la società non abbia vagliato altri calciatori per completare la rosa. Quello che manca alla formazione di Ancelotti è un innesto in attacco per dare maggiore incisività al reparto. Per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, lunedì Giuntoli incontrerà gli agenti di Llorente per discutere delle cifre dei dettagli, avendo già posto le basi ...

Gazzetta : classifica degli incassi dagli sponsor di maglia - Sassuolo primo. Solo 9 milioni per il Napoli : Interessante analisi della ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola in merito ai soldi che i 20 club di Serie A incassano dagli sponsor di maglia. Saranno complessivamente 116 milioni gli incassi derivanti per la stagione 2019-20, ma al comando della classifica non c’è una big, bensì il Sassuolo grazie a Mapei che riversa alla squadra 18 milioni per comparire sulla maglia, in un contratto che include anche l’intitolazione dello ...

Gazzetta : Milik resta a Napoli in ogni caso : Il Napoli non molla la ricerca di un bomber, magari uno da 30 gol come aveva detto De Laurentiis durante il ritiro. Marca stretto Icardi che continua a dire di no e tiene Llorente come seconda possibilità, ma intanto risolve anche i problemi in casa, tra cui quello relativo a Milik che negli ultimi giorni era apparso in disparte rispetto al progetto della squadra. Milik resta al Napoli in ogni, lo conferma la Gazzetta dello Sport Al di là di ...

Gazzetta : Cosa perde Icardi rifiutando Napoli : Icardi continua a rifiutare il Napoli, ma Cosa rifiuta? “A uno dei migliori luna-park per centravanti che esistano al mondo”, secondo Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport. Secondo la classifica degli assist infatti il Napoli ne ha collezionati 77, più di chiunque altro in serie A nella passata stagione. Icardi che all’Inter ha dovuto segnare approfittando di palle solitarie, con le giuste imbeccate che troverebbe a Napoli ...

Gazzetta : partenza in salita per il Napoli. Ad Ancelotti manca il bomber : partenza in salita per il Napoli che, secondo la Gazzetta dello Sport, ha la doppia sfida più difficile di tutte le big. Non fossero bastati la Juve e Sarri, il pronti-via proprio con la lanciatissima Fiorentina che avrà Ribery e, soprattutto, va a mille, compatta in mezzo (Pulgar e Badelj non poca roba), con mille soluzioni davanti, da Vlahovic a Chiesa a Sottil. Ad Ancelotti manca il centravanti, un po’ perché Milik è infortunato, un ...

Gazzetta dello Sport : Icardi vuole sempre la Juventus ma il Napoli presenta l'offerta : La Juventus è pronta a disputare la prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nella seconda giornata ci sarà il big match contro il Napoli, una partita importante per capire a che punto è arrivato il lavoro del nuovo tecnico Maurizio Sarri. A tenere banco però in questi giorni è sicuramente il calciomercato, che si chiuderà ufficialmente il 2 settembre. L'esigenza principale dei bianconeri resta il piazzare ...

Carnevale alla Gazzetta : Icardi come Careca - può diventare micidiale nel Napoli : Quattro stagioni al Napoli al fianco di Maradona, Andrea Carnevale ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della necessità della squadra di Ancelotti di avere un bomber «Milik ha delle qualità indiscutibili. Ma in area credo che Icardi non abbia rivali» L’argentino potrebbe essere l’arma in più per gli azzurri contro la Juve, soprattutto perché Ancelotti saprebbe tirare fuori il meglio da lui e ...

Gazzetta : Napoli - difesa e mediana da scudetto - ma Milik troppo tenero : Il Napoli ha bisogno di un bomber davanti che le dia concretezza, secondo la Gazzetta dello Sport è questa l’unica pezza della formazione di Ancelotti, essere troppo tenera sotto porta. Manca cinismo e gol, quelli che potrebbero arrivare con Icardi e James Rodriguez. Per il resto il Napoli è una squadra forte e pienamente in grado di competere con la Juve in questa stagione, grazie a uomini come Fabian Ruiz e alla coppia ...

Gazzetta : Il Napoli vuole blindare Fabian. Respinte offerte di Inter - Real e Atletico : Uno dei giocatori su cui punterà Ancelotti nella stagione che sta per iniziare è sicuramente Fabian Ruiz. Il Napoli lo considera incedibile. Ha detto no alle offerte arrivate da Inter, Atletico e Real Madrid. Florentino Perez aveva offerto più di 50 milioni di euro. Non sono bastati. Né De Laurentiis né Giuntoli hanno mai pensato di prendere in considerazione le avances, scrive la Gazzetta dello Sport. Fabian è legato al Napoli per contratto ...

Gazzetta : Sacrosanta la crociata del Napoli per Icardi : sbloccherebbe l’imbuto : La difficoltà maggiore che ha il Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport, è che esiste una sproporzione tra la gran mole di gioco creato e i gol fatti. Un difetto evidente anche nelle amichevoli estive. La rosea lo definisce “una cascata in un imbuto” Per il resto, la mediana di Ancelotti, con Fabian Ruiz che aspetta solo di vivere la stagione della consacrazione, e la difesa con la coppia KK-Manolas, reggono il confronto con la ...

Gazzetta : Anche il Monaco su Icardi. Stessa offerta del Napoli : 65 milioni : Nelle ultime settimane la corte del Napoli a Icardi si è fatta più insistente, scrive la Gazzetta dello Sport, ma si è fatto avanti il Monaco. Nessuno dei due club, però, può aspettare troppo. Icardi deve decidere in fretta. Il Napoli ha offerto all’Inter 65 milioni di euro più bonus con la possibilità di inserire il cartellino di Milik per avere uno sconto sulla parte cash. L’arrivo alla Pinetina di SAnchez, tuttavia, dato per ...

Gazzetta : È Ibe l’ultima idea del Napoli : Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe interessato a Jordon Ibe, esterno d’attacco 23enne del Bournemouth. O almeno così direbbero le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra. Ibe è abile nel dribbling e veloce. Ha giocato nel Liverpool nella stagione 2015-16. Nelle sue 39 presenze con i Reds ha segnato 1 gol. Poi è stato ingaggiato dal Bournemouth, nell’estate 2016. Qui Ibe, pagato 18 milioni di euro, ha ...

Gazzetta : il Napoli ha già speso più di 100 milioni sul mercato : Se dovesse arrivare Icardi La Gazzetta dello Sport fa i conti al mercato del Napoli. E scrive che con l’acquisto di Lozano – con 42 milioni è l’acquisto più oneroso della storia del club – ha superato quota cento milioni di euro spesi sul mercato. Così ripartiti: 42 per Lozano, 36 per Manolas, 18 per Elmas e 9 per Di Lorenzo. In totale fanno 105 milioni quelli un tempo spesi per l’acquisto di Jeppson. Mai allora ...

Gazzetta : Per la partenza il Napoli si affida a Mertens e Milik in attacco : Il Napoli è ancora in cerca di un centravanti, ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ha un’avvio di campionato impegnativo che non le permetterà di adagiarsi nell’attesa. “Vogliamo vincere lo scudetto” hanno affermato più volte allenatore e presidente e allora per raggiungere l’obiettivo occorre innanzitutto capire chi, Carlo Ancelotti, potrà schierare come punta della sua formazione. Le opzioni sono al ...