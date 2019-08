G7 a Biarritz | agenda “pesante” per i grandi della Terra | con Brexit | Iran e dazi

Macron detta agenda del G7 : dalla Brexit all’Amazzonia - al via il vertice a Biarritz : Lotta contro le diseguaglianze, per la parita' di genere e la tutela dell'ambiente: questi i temi centrali indicati da Emmanuel Macron per la presidenza francese del G7, il tavolo delle potenze mondiali che tornera' a riunirsi da domani a lunedi' a Biarritz, cittadina sulla costa atlantica e che si prepara, con un imponente sistema di sicurezza, Il summit, vedrà schierati oltre 13.000 uomini per evitare eventuali proteste e manifestazioni ...