FOTO – Arriva il tweet di ADL | “Benvenuto Hirving”

La prima serie da protagonista di Paul Rudd arriva su Netflix : trama e FOTO di Living with Yourself : Destinata a diventare una delle uscite più attese per quest'autunno, Living with Yourself è la prima serie da protagonista di Paul Rudd ed è in arrivo in streaming su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, venerdì 18 ottobre. Il celebre interprete di Scott Lang, il secondo Ant-Man nell'omonimo film dei Marvel Studios presente anche nel film Captain America: Civil War e nella pellicola dei record Avengers: Endgame di ...

Calciomercato Fiorentina - Ribery è arrivato : le prime immagini del francese in maglia viola [FOTO] : Il giocatore francese è arrivato con un volo privato dalla Germania, adesso sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto Finalmente è arrivato, adesso la Fiorentina e i suoi tifosi non hanno più nulla da temere. Franck Ribery è sbarcato a Firenze con un volo privato proveniente da Monaco, polo viola addosso e subito sciarpa in mano per farsi immortalare con i nuovi colori appena atterrato in Italia. “Sono contento, sono ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale il ritorno di Luca Pellegrini : il terzino arriva in prestito [FOTO] : Luca Pellegrini torna a Cagliari. Il laterale classe 1999, approdato alla Juventus in questa sessione di mercato nello scambio che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma, è stato ceduto in prestito dai bianconeri fino al 30 giugno 2020. L’accordo è stato perfezionato oggi, come si apprende dal sito della società bianconera. Il laterale torna dunque in Sardegna: con i rossoblu ha disputato la seconda parte della scorsa stagione, ...

Chelsea - la vittoria ancora non arriva : successo rimandato - solo pari contro il Leicester [FOTO] : Chelsea, niente vittoria. Non arriva ancora il successo per i blues di Lampard dopo l’esordio shock contro il Manchester United (sconfitta per 4-0) e la disfatta ai rigori contro il Liverpool in Supercoppa Europea. ‘solo’ 1-1 contro il Leicester. E dire che la partita si era messa subito bene, con il gol di Mount al 7′. L’intervallo si chiude con il vantaggio ma a ridosso dell’ora di gioco arriva ...

Sui Samsung Galaxy S9 arriva la patch di agosto : FOTOcamera ancora migliorata : L'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto 2019 raggiunge anche i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, esattamente come già successo con i Galaxy Note 8 e Note 9. Come riportato da SamMobile, non si tratta ancora del rilascio italiano, cui comunque non dovrebbe mancare molto, bensì della distribuzione tedesca, che dà il via al roll-out europeo. Le release G960FXXU6CSGD e G965FXXU6CSGD migliorano la fotocamera dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ...

Alain Delon dopo l’ictus : arriva la FOTO che svela le sue condizioni : È di pochi giorni fa la notizia di un malore molto grave per l’attore Alain Delon. Ne aveva dato notizia direttamente suo figlio, Anthony, parlando di una «leggera» emorragia cerebrale e aggiungendo che le funzioni vitali dell’attore erano «perfette» e il suo «stato, secondo i medici, stabile». Lo storico attore è stato operato alla Pitié-Salpétriere, noto ospedale di Parigi, dove è rimasto tre settimane in terapia intensiva prima di fare ...

“La luce dei miei occhi”. Ricky Martin presenta la figlia Lucia : arriva la prima FOTO ‘social’ : Giornata di figli svelati e di gioie famigliari oggi. Perché dopo il pargolo di Daniela Santanchè che fa strage su Instagram e dopo che Maria De Filippi è pronta ad accompagnare all’altare il suo Gabriele, ecco che arriva un nuovo piccolo a dare gioia a famigliari, appassionati e utenti della rete. Stavolta è il cantante latino americano Ricky Martin a pubblicare la prima foto della sua piccola Lucia, in uno scatto tenerissimo e da sciogliere il ...

“Arriva lui…”. Belen Rodriguez - bastano due parole e una certa FOTO per far esplodere i social : Da quando si sono ritrovati sono diventati inseparabili. L’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino va a gonfie vele. Sorrisi, intimità e una complicità visibile che chiude la bocca a tutti quelli che, da settimane, vanno ripetendo come tra di loro le cose stiano in maniera diversa. Pazienza. Oltre ad essere innamoratissimi Belen e Stefano sono anche super social, visto che condividono continuamente contenuti con i loro fan su Instagram. ...

Calciomercato Cittadella - arriva Christian D’Urso [FOTO] : “L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Christian D’Urso. Il centrocampista, classe 1997 e nato a Rieti, è cresciuto nel settore giovanile della Roma. Dalla stagione 2016/17 ad oggi tre esperienze in Serie B con le maglie di Latina, Carpi e Ascoli e nell’ultima in Serie A greca con l’Apollon Smyrnis. Ieri le visite mediche e nel pomeriggio già con i compagni per il primo ...

Juventus - Danilo è arrivato a Torino : inizia l’avventura in bianconero [FOTO e VIDEO] : La Juventus ha definito l’arrivo del terzino destro Danilo, il brasiliano arriva dal Manchester City in seguito ad uno scambio con Cancelo, nelle casse del club bianconero anche circa 30 milioni di euro. L’avventura in bianconero inizierà dalla giornata di domani e dopo le visite mediche, il calciatore è atterrato poco dopo le 18 all’aeroporto di Torino. Ad attenderlo una Jeep Grand Cherokee, presenti numerosi ...

Redmi Note 8 con FOTOcamera da 64 megapixel potrebbe arrivare il 7 agosto : Dovrebbe essere presentato mercoledì 7 agosto il tanto atteso Redmi Note 8. Scopriamo insieme cosa sappiamo di lui fino a questo momento L'articolo Redmi Note 8 con fotocamera da 64 megapixel potrebbe arrivare il 7 agosto proviene da TuttoAndroid.

Nainggolan arriva a Cagliari - che folla ad attenderlo : tutte le FOTO e le sue prime parole : Nainggolan è sbarcato questo pomeriggio all’aeroporto di Cagliari. Grande folla ad attenderlo, con circa 300 tifosi festanti per il ritorno del belga dall’Inter per cui manca soltanto l’ufficialità. Scintille Nainggolan-Pistocchi sui social: il giornalista provoca, il calciatore risponde… [foto] “Sono contentissimo di essere tornato, guardate la folla, che bell’entusiasmo. Avevo sempre pensato di tornare in ...

KIKO' NALLI SFIDA GLI HATERS/ FOTO - 'Leoni di tastiera arrivaci alla mia età' : Kikò NALLI contro gli HATERS e leoni da tastiera su Instagram. Ambra Lombardo dalla sua parte: 'le loro cattiverie non ci toccano'

Di che cosa è capace la FOTOcamera del Motorola Moto G7 Plus? Arriva l’analisi di DxOMark : Pur non raggiungendo i risultati degli attuali top di gamma, Motorola Moto G7 Plus ottiene un giudizio positivo da parte di DxOMark. L'articolo Di che cosa è capace la fotocamera del Motorola Moto G7 Plus? Arriva l’analisi di DxOMark proviene da TuttoAndroid.