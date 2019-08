Fortnite | il pacchetto Major Lazer è disponibile da oggi 23 agosto nel negozio

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Proprio in queste ore Epic Games, casa di sviluppo di, ha annunciato una collaborazione con un celebre gruppo musicale ovvero. Infatti saràundirettamente neldel gioco. Ovviamente ilcomprende una serie di cosmetici che saranno acquistati direttamente dallo store. Come ben sappiamo questa non è la prima collaborazione che il videogioco stringe con le star della vita reale infatti c'è stata un altra collaborazione con Marshmello con la quale si è tenuto anche un evento all'interno del gioco, ovvero un concerto a cui milioni di giocatori hanno assistito. Questa volta i giocatori dinon assisteranno a nessun evento in gioco ma comunque sia avranno la possibilità di acquistare ilofferto da. Inoltre in questi ultimi giorni i giocatori si sono lamentanti di B.R.U.T.O, un robot potentissimo all'interno ...

