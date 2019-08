Fontana | Governo Pd-M5S? sarebbe terrorizzante

Per il governatore Fontana un governo giallo-rosso è "impossibile" : “Un esecutivo fondato su Grillo e Renzi significherebbe ignorare totalmente la volontà del Paese. I risultati delle elezioni Europee, Regionali e Amministrative sono sotto gli occhi di tutti. Sarebbe una maggioranza oltretutto impossibile”. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana, in un'intervista a La Stampa in edicola, non ha dubbio alcuno sul fatto che “tutto il Paese, non solo il Nord, ha bisogno di un governo serio, con una ...

Governo : Attilio Fontana - 'noi coerenti - taglio parlamentari poi il voto' : Milano, 20 ago. (AdnKronos) - "Coerenza, lealtà. Due parole che oggi al Senato sono state utilizzate con superficialità prossima alla sfacciataggine". Inizia così l'interventio affidato a Facebook dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dopo la rottura dell'asse di Governo Lega- M5S.

Autonomia - Fontana e Zaia all’attacco di Conte : “Premier coinvolto in una cialtronata. Così il Governo non ha più senso” : Una “cialtronata” il premier Giuseppe Conte “è stato coinvolto”. E un Governo che “non ha più senso” se non si procede con l’Autonomia alle regioni del Nord. Attilio Fontana e Luca Zaia, rispettivamente presidenti di Lombardia e Veneto in quota leghista, ci vanno giù pesante, in un’escalation di attacchi al M5S che li avevano già visti protagonisti nella giornata di venerdì. La proposta delle due ...

Governo : Fontana agli Affari UE - Locatelli alla Famiglia : Quello che ieri sembrava soltanto un suggerimento, oggi è diventato ufficiale. Matteo Salvini è riuscito nell'impresa di aumentare la quota della Lega nel Governo gialloverde, proponendo Lorenzo Fontana come nuovo Ministro degli Affari Europei e la deputata leghista Alessandra Locatelli al posto di quest'ultimo alla guida del Ministero per la Famiglia e le disabilità.In mattinata il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si era detto ...

Governo : Locatelli - anti migranti e clochard - ministro della Famiglia al posto di Fontana : Alessandra Locatelli è il nuovo ministro per la Famiglia e le Disabilità. Il primo (mini) rimpasto del Governo gialloverde vede il ministro Lorenzo Fontana traslocare agli Affari europei (ministero di cui, fino a poco fa, era titolare l’economista Paolo Savona, ora a capo della Consob). "Oggi - ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - ci sono due nuovi ministri e, d'accordo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ...

Primo restyling "firmato Lega" nel governo Conte : Fontana all'Ue - new entry Locatelli : Lorenzo Fontana alle politiche Ue e Alessandra Locatelli, deputata del Carroccio, nuovo ministro della Famiglia. M5s sprona...

Governo : Fontana già ministro - al Colle giurerà solo Locatelli : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Alessandra Locatelli, responsabile della Famiglia in pectore, giurerà oggi alle 18 al Quirinale come ministro senza portafoglio. Lorenzo Fontana, poiché già ministro, non giurerà ma assumerà direttamente il nuovo incarico. Domani il Consiglio dei ministri conferirà a Locatelli le deleghe per le politiche alle Disabilità e alla famiglia mentre a Fontana quelle per gli Affari europei. Sempre domani, al ...

Governo : domani Conte con Fontana e Locatelli incontra stampa dopo Cdm : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – domani, al termine del consiglio dei ministri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con Alessandra Locatelli e Lorenzo Fontana incontreranno i giornalisti nella sala stampa di Palazzo Chigi. Lo comunica palazzo Chigi. L'articolo Governo: domani Conte con Fontana e Locatelli incontra stampa dopo Cdm sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Zaia - 'Fontana l'uomo giusto per l'Europa - in bocca al lupo' : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) - “Lorenzo Fontana ha svolto molto bene fin qui il suo mandato portando all’attenzione i temi del sociale, come la natalità e vari altri. So che uno dei suoi terreni migliori è l’Europa. E’ stata fatta un’ottima scelta”. Con questa parole, il Presidente della Regione del

