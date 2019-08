Firenze | immigrati “cannibali” | “mostri” e “stupratori” Tribunale oscura Radio Studio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Glierano, “spacciatori” ee Cecile Kyenge un “mostriciattolo” che prendeva “15mila euro” per “sputare merda addosso agli italiani”. Fino a lunedì gli ascoltatori di54, l’emittente nata a Scandicci ma diffusa sia ache in tutta la Toscana, potevano ascoltare frasi di questo tipo ripetute a più riprese da Guido Gheri, patron dellae di professione dj. Poi lunedì ildel Riesame ha accolto la richiesta della pm di, Christine Von Borries, e ha chiuso landola” definitivamente. L’accusa? Diffamazione e istigazione all’odio razziale. Lunedì mattina i carabinieri di Scandicci guidati dal maggiore Gianfranco Canarile hanno messo i sigilli al trasmettitore che consente di agganciare la frequenza assegnata. Il giorno dopo, di fronte all’approvazione del Presidente della Regione Toscana, Enrico ...

