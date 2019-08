Fiorentina | presentati oggi i tre sponsor di maglia

Fiorentina - presentati Rasmussen - Zurkowski e Terzic : le loro parole in conferenza stampa : La Fiorentina ha presentato tre nuovi acquisti, i giovani Rasmussen, Zurkowski e Terzic. “Questi tre ragazzi saranno di certo il futuro della Fiorentina. Giocano tutti nelle rispettive Nazionali under 21 e fanno parte della nostra prima squadra. Il loro avvenire è roseo“. Li ha introdotti così il club manager della squadra viola, Giancarlo Antognoni. Queste le loro parole in conferenza stampa. Terzic – “Milenkovic e ...