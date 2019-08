Fiorentina | Commisso parla di Ribery | “Ho fatto un grande regalo ai tifosi”

Fiorentina - superata quota ventimila abbonati : Commisso atteso in Italia : “superata quota 20.000“. Con un tweet la Fiorentina ha reso noto l’ultimo aggiornamento sulla campagna abbonamenti in vista della stagione 2019/2020. All’indomani del successo in Coppa Italia con il Monza, il club del patron Rocco Commisso ha inviato un semplice messaggio ai tifosi: “Grazie“. Per la gara contro il Napoli è atteso in tribuna autorità anche il presidente e neo proprietario viola Rocco ...

Fiorentina - Mediacom di Commisso nuovo sponsor : Mediacom nuovo sponsor Fiorentina. In casa Fiorentina è iniziata da qualche mese una nuova era con l’avvento del patron Rocco Commisso, intenzionato a fare il possibile per ritornare in alto il club dopo una stagione in cui le difficoltà non sono mancate e la salvezza è arrivata solo in extremis. La formazione viola potrà così […] L'articolo Fiorentina, Mediacom di Commisso nuovo sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Effetto Commisso : già 15mila abbonamenti alla Fiorentina (si punta a 27-30mila) : 14.800 abbonamenti “14.800 abbonamenti e le biglietterie sono sempre pressate, sempre protagoniste di lunghe file. Con misura, senza eccessi, ma la «febbre viola» continua. Anzi proprio perché è figlia di una convinzione che va oltre l’attualità del mercato la crescita fa pensare davvero a numeri importanti”. Così il Corriere dello Sport. Lo scorso gli abbonati viola furono 21.219, due anni fa il minimo storico (17.235). Il Corsport scrive che ...

Fiorentina - Commisso solito fiume in piena : retroscena - spese - guadagni - tutto sulla trattativa d’acquisto dei viola : “Alcuni anni prima avevo tentato di prendere il Milan, poi il Palermo, e così via: la chiamerei rivincita“. A distanza di qualche mese dall’acquisto della Fiorentina, il patron viola Rocco Commisso torna a parlare della trattativa che gli ha permesso di acquistare la società toscana. Queste le sue parole al quotidiano on line lavocedinewyork.com “Il valore della mia impresa Mediacom in questo momento ritengo che sia ...

Fiorentina - l’esito dell’incontro Chiesa-Commisso e nel frattempo Vitor Hugo saluta i tifosi : “A Firenze ho vissuto emozioni indescrivibili e indimenticabili che mi hanno fatto crescere come professionista e come uomo”. E’ il messaggio su Instagram dell’ex difensore viola Vitor Hugo che si trasferisce al Palmeiras. “Oggi finisco il mio ciclo insieme a voi, consapevole che in campo ho sempre lasciato il meglio di me, in ogni singola partita, per la squadra e per Davide. Per questo esco a testa alta. ...

Fiorentina - Federica Chiesa quasi in lacrime : la sfuriata del braccio destro di Commisso : Un retroscena clamoroso che filtra dalla Fiorentina, un episodio che risale a due giorni fa relativo al duro confronto tra Federico Chiesa e Joe Barone, avvenuto sul pullman della squadra di fronte a Dainelli, supervisore dell'area tecnica viola) e Antognoni. Il punto è che Barone, braccio destro di

Fiorentina - le parole di Montella e Commisso : “Tanti spunti positivi. Voglio più tifosi viola negli Usa” : Al termine della partita contro il Benfica, valida per l’International Champions Cup, ha parlato l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella: “In generale ho trovato tantissimi spunti positivi. Era importante farsi conoscere, conoscere i giocatori, valutarli, e devo dire che tanti di loro sono migliori di quello che pensavamo, quindi abbiamo avuto risposte importanti. Contro il Benfica il risultato ci danneggia però ...

Fiorentina - Giuseppe Rossi elogia Commisso - difende Chiesa e si propone : “Se Pradè mi chiamasse…” : “Commisso può fare grandissime cose alla Fiorentina. E’ uno spettacolo vedere un italo-americano entrare nel calcio, specialmente nella serie A. E’un onore per me perché anche io sono italo-americano. E’ bello vedere uno che arriva dalle mie parti, siamo a 15-20′ di distanza, è un onore vedere lui che ha fatto la storia qui in America ed ora la sta facendo nel calcio italiano. Ho tanti amici nei New York ...

La Fiorentina a Chiesa : «Vai fuori squadra ma alla Juventus no». Commisso : «Disgustato dalla Juve» : Sull’autobus Uno dei casi più controversi del mercato estivo è quello che riguarda Federico Chiesa. Lui vorrebbe andare alla Juventus. Il club viola non ha alcuna intenzione di cederlo. È di ieri l’ultimo capitolo della storia, per ora. Un incontro tra Joe Barone, braccio destro di Commisso, e il calciatore a bordo del pullman della Fiorentina, a New York, mentre tutti gli altri calciatori viola erano già saliti sul battello che li ...

Caos Chiesa-Fiorentina - Commisso lancia una clamorosa bordata alla Juventus : ”Fin dal primo giorno ho detto di voler tenere Chiesa e penso che lo faro’. Quando ho comprato la Fiorentina ho comprato tutta la Fiorentina e non un solo giocatore”. Sono le dichiarazioni di Rocco Commisso ai microfoni di Sky da New York parla della sirene della Juventus per l’attaccante Chiesa. ”Voglio trattare tutti i giocatori con rispetto come meritano, ci vuole rispetto reciproco tra me e loro – ...

Calciomercato Fiorentina - confronto Commisso-Chiesa a New York : le ultime : Una vittoria e una sconfitta per la Fiorentina all’International Champions Cup, in attesa della sfida di mercoledì contro il Benfica. La tournée americana permette al neo patron Rocco Commisso di essere molto più presente al fianco della squadra viola, gestendo da vicino ed in prima persona diverse situazioni di mercato. Fiorentina, Montella scherza su Chiesa: “Giocherà col Benfica perché…” Tra queste, la più spinosa: quella ...

Fiorentina - Commisso torna sul futuro di Chiesa : “in questi giorni ci sarà una nuova chiacchierata” : Il patron della Fiorentina ha parlato dagli Stati Uniti del futuro di Chiesa, confermando come ci sarà un incontro nei prossimi giorni La sconfitta contro l’Arsenal è stata già messa alle spalle, la Fiorentina guarda adesso al futuro, proseguendo la sua tournée negli Stati Uniti. La squadra gode in questo momento della vicinanza di Rocco Commisso, il nuovo patron viola estasiato della presenza della formazione viola negli ...

La Fiorentina a New York : il ‘regalo’ del presidente Rocco Commisso : La Fiorentina continua la preparazione in vista della prossima stagione, i viola si trovano a New York, la squadra è reduce dalla sconfitta contro l’Arsenal, presente anche il presidente Rocco Commisso che insieme al figlio Joseph ha voluto regalare all’allenatore della squadra di calcio della ‘Columbia University’ una maglia ufficiale della Fiorentina con il numero 10, la squadra parteciperà ad una serie di eventi, ...

Chiesa alla Juve - nuovo Baggio? Rocco Commisso : "Spero di riuscire a convincerlo di restare alla Fiorentina" : "Io non voglio venderlo, non voglio che sia il mio Baggio, la stella che io arrivo e lui va via da Firenze. L'ho incontrato qua a Chicago e gli ho parlato. Spero di riuscire a convincerlo che, con Rocco, le cose per la Fiorentina andranno molto meglio nei prossimi tempi". A ribadirlo in un'intervist