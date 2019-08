Fernando Torres lascia il calcio | il Vissel Kobe di Iniesta e Villa vince 6-1 FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Un epilogo inglorioso di una carriera da incorniciare. Per il ‘Nino’, che oggi ha 35 anni, la favolosa avventura nelgiocato si è chiusa con un tracollo a dir poco clamoroso, visto che il ‘suo’ Sagan Tosu è stato sconfitto in casa per 6-1 dal, la squadra degli ex compagni di Nazionale Andrese David, come lui campioni del mondo nel 2010 in Sudafrica, a Johannesburg.ha segnato un gol, mentreè entrato in campo negli ultimi 10 minuti fornendo l’assist per il sesto gol., che ha vestito con scarso successo pure la maglia del Milan, ha vinto con la Spagna anche due edizioni dell’Europeo: nel 2008, in Austria e Svizzera; nel 2012, in Polonia e Ucraina. Vanta anche due successi in Europa League e uno nella Champions. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...

DAZN_IT : L'ultima partita di Fernando Torres ? LIVE alle 12.30 su #DAZN ?? - GoalItalia : Fernando Torres saluta il calcio: ha giocato oggi la sua ultima partita ?? - CalcioWeb : #FernandoTorres lascia il calcio giocato ?? sconfitta contro #Iniesta e #Villa [FOTO] ?? -