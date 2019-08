Federico Rossi e Paola Di Benedetto insieme a Ibiza | ritorno di fiamma?

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 23 agosto 2019) Novella Toloni La coppia, lasciatasi qualche mese fa, è stata paparazzata ain atteggimenti intimi tanto da far ben sperare i loro fan in undiL’estate dei ritorni dipotrebbe sancire anche quello diDi. Dopo Belen Rodriguez e Stefano De Martino e Melissa Satta e Boateng anche un'altra coppia del showbiz italiano potrebbe riunirsi. La bella influencer e il cantante del duo pop Benji e Fede sono stati avvistati, in atteggiamenti intimi, a. Sui social, negli ultimi giorni, sono iniziati a circolare video e fotografie in cui la coppia si mostra complice e serena prima in un ristorantino a pranzo, poi la sera in discoteca.Di, dopo una storia d'amore lunga circa un anno, si erano detti addio per colpa, sembra, di un presunto tradimento del cantante con un'ex volto di ...

