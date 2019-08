Federico Quaranta fuori da linea verde : Antonella Clerici parla dopo il suo sfogo : Federico Quaranta fuori da linea verde, Antonella Clerici: “Il più bravo in quel ruolo” Federico Quaranta, come molti altri colleghi, non farà parte della prossima stagione televisiva di casa Rai. dopo aver condotto con successo e ottimi risultati di ascolti le ultime edizioni di linea verde, il conduttore radiofonico e televisivo sarà sostituito al timone […] L'articolo Federico Quaranta fuori da linea verde: Antonella Clerici ...

Federico Quaranta : “Io - ‘fatto fuori’. Mi hanno tolto Linea Verde e avrei dovuto condurre anche il Grand Tour : il mio capo struttura mi ha chiamato in lacrime” : “Sono stato cacciato due giorni prima della presentazione dei palinsesti. Sono stato privato della possibilità di propormi ad altri editori, perché i palinsesti erano tutti già fatti. Devo stare fermo un anno. Il direttore di Rai1 non mi reputa di suo gradimento, in barba ai risultati, al gradimento, all’apprezzamento sui social, in barba anche al telespettatore che paga il canone. Non mi vuole. Ne ha il diritto, me lo avesse detto ...

Federico Quaranta fuori dai palinsesti Rai : "Non esiste meritocrazia" - : Alessandro Zoppo Il conduttore, rimosso da “Linea Verde” in favore di Beppe Convertini, lancia l’hashtag #iltalentononbasta e a “Spy” rivela di aver ricevuto la notizia come un fulmine a ciel sereno “L’ho letto sui blog. Lo stesso giorno il capostruttura del programma mi ha comunicato che ora non sono prioritario per il direttore e per la rete”: così Federico Quaranta commenta alla rivista Spy la sua esclusione dalla prossima ...

Palinsesti Rai - parlano gli esclusi. Cristina Parodi : “Non sono riuscita a parlare con nessuno”. Federico Quaranta : “Non conosco Beppe Convertini” : C’è chi entra e c’è chi esce, accade ogni anno inevitabilmente con dubbi e polemiche. I nuovi Palinsesti Rai, presentati alla stampa lo scorso 9 luglio, non fanno certo eccezione. Ne sa qualcosa Antonella Clerici che, a sorpresa, non avrà programmi nella prossima stagione. Sarà pagata per non lavorare con il rischio di un intervento della Corte dei Conti e con l’annuncio della De Santis di un nuovo progetto di cui al momento, ...