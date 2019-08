Esplosione nucleare Russia | emergono nuove rivelazioni | il test serviva per lo sviluppo

Esplosione nucleare Russia : di nuovo in funzione i 2 centri di controllo delle radiazioni : Due centri per il monitoraggio delle particelle di radionuclidi in Russia hanno ripreso a funzionare, ma solo uno era nella lista dei quattro che avevano interrotto l’attività dopo il misterioso incidente dell’8 agosto in un poligono militare nel nord della Russia. Ad annunciare la riattivazione delle due centraline è stato Lassina Zerbo, che guida l’Organizzazione del Trattato per la messa al bando totale degli esperimenti ...

Esplosione nucleare Russia : spenti 2 centri di monitoraggio radiazioni dopo l’incidente : Continuano i misteri legati all’Esplosione nella base militare russa nei pressi di Njonoksa, sito usato per testare missili navali nella regione nordoccidentale di Arkhangelsk: le due stazioni di monitoraggio delle radiazioni in Russia più vicine al luogo dell’incidente, quella di Kirov e Dubna, hanno smesso di trasmettere dati dopo la misteriosa Esplosione in cui, l’8 agosto, sono morti 5 specialisti dell’agenzia russa ...

Incidente nucleare in Russia - esami su personale sanitario coinvolto nell’Esplosione : livelli di radioattività nella norma : L’esame medico effettuato sul personale sanitario che ha curato le vittime dell’Incidente presso la base militare nella regione di Arkhangelsk, in Russia, non ha riscontrato livelli di radioattività superiori alla norma. Lo ha reso noto il servizio stampa del dicastero della Sanità russo, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. “livelli di radioattività superiori la norma non sono stati riscontrati, e gli ...

Usa : l’Esplosione nucleare in Russia è quella del missile invisibile Skyfall : L’incidente della settimana scorsa a Severodvinsk avrebbe causato cinque morti. L’intelligence militare americana preoccupata dai nuovi test di Mosca

Esplosione nucleare in Russia : coinvolto mini reattore usato per un nuovo missile : Mosca agiterebbe la carta di un’arma potente – dalle prestazioni incerte – solo per fissare dei paletti. E’ un’interpretazione che si aggiunge ad altre in un clima di scontro

Esplosione nucleare Russia : incubo Chernobyl/ Incidente - radiazioni e silenzi Putin : Russia, Incidente nucleare durante test missilistico in base militare: Esplosione e radiazioni 16 volte oltre norma. silenzio Putin, evacuazioni interrotte

Esplosione nucleare in Russia : 7 vittime - confermata fuga di radiazioni : Esplosione nucleare IN Russia | Ieri pomeriggio vi abbiamo informato in questo articolo dell'Esplosione nucleare avvenuta in una base militare russa, precisamente nel poligono marittimo di Nyonoksa,...

Esplosione nucleare in Russia - Mosca smentisce l’evacuazione di Nyonoksa : “È una tragedia - ma nessun allarme sicurezza” : In Russia, l’incidente avvenuto presso una base militare continua ad avere contorni poco chiari e si teme sempre più l’insabbiamento da parte delle autorità. Alcuni media della regione di Arkhangelsk, dove è avvenuto il test del missile a propulsione di radionuclidi, hanno infatti diffuso la notizia di un’imminente evacuazione del villaggio di Nyonoksa, il più vicino al luogo del disastro. Notizia che le autorità locali si sono ...

Russia - domani sarà evacuato il villaggio vicino alla base militare dove è avvenuta un'Esplosione nucleare : Il villaggio vicino all’installazione militare di Severodvinsk, teatro dell’incidente nucleare di giovedì scorso, domani sarà evacuato dalle autorità che assicurano che i 450 residenti dovranno lasciare le loro case solo per due ore. Secondo i media locali, sarà inviato a Nyonoksa, nella regione settentrionale russa di Arkhangelsk, un treno speciale per il trasferimento.Ma in un’intervista al canale ...

Esplosione nucleare in Russia - si teme una nuova Chernobyl : tutto quello che sappiamo tra notizie confuse e radiazioni : L’intelligence americana sta indagando per comprendere la misteriosa Esplosione che ha rilasciato radiazioni al largo della costa russa settentrionale la scorsa settimana, sembrerebbe durante il test di un nuovo tipo di missile nucleare acclamato dal Presidente Putin come il pezzo forte di Mosca nella corsa alle armi contro gli Stati Uniti. Le autorità americane non hanno detto nulla pubblicamente sull’Esplosione russa, forse uno degli incidenti ...

Russia - incubo nuova Chernobyl. L'Esplosione e l'aumento di radiazioni - il mistero sul nuovo missile nucleare : L'incubo di una "nuova Chernobyl" in Russia. L'esplosione avvenuta la scorsa settimana nella base militare in Arkhangelsk, nella Russia settentrionale, che ha ucciso almeno 7 persone, avrebbe coinvolto il nuovo missile da crociera a propulsione nucleare russo. La mezza ammissione arriva da un funzio

Esplosione in Russia - esperti USA : “Potrebbe essersi verificata durante i test del nuovo missile nucleare” : L’Esplosione registrata giovedì nella base sul Mar Bianco di Nynoksa, per il test di missili balistici per sottomarini, in cui sono morti dipendenti di Rosatom e in cui sono rimasti ustionati tre dipendenti dell’agenzia atomica russa, e che ha provocato un breve picco di radioattività registrato dalle autorità locali della vicina Severodvinsk (a trenta chilometri dalla base), si potrebbe essere verificata durante la prova del nuovo ...