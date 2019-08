Equitazione | Europei 2019 | Belgio d’oro nel salto a squadre Devos e compagni volano a

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - ora serve il miracolo. Sbaglia anche Marziani - Francia lontanissima - mentre si allontana anche l’Irlanda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Il Belgio risponde con una sola penalità di Jerome Guery, che chiude il terzo giro. Pochi centesimi il vantaggio dei belgi sui tedeschi, Gran Bretagna distante cinque punti. Ottava l’Italia. 17.07 Fa sul serio la Germania, che con il percorso netto di Marcus Ehning minaccia il Belgio in prima posizione. Il teutonico è inoltre decimo nella classifica individuale. 17.05 Amanda ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - ora serve il miracolo. Sbaglia anche Pisani - Francia lontanissima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Il tedesco Christian Ahlmann, pezzo da novanta del panorama internazionale, realizza percorso netto, ed è attualmente quarto in classifica, mentre la Germania sale anche nella competizione a squadre. 16.39 Non ne approfitta la Francia, con Nicolas Delmotte che ripete quanto fatto ieri, con altre 4 penalità, trovandosi in quinta posizione della graduatoria individuale. 16.37 Per la ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - serve una rimonta epica per volare a Tokyo 2020 ma l’inizio non è incoraggiante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Inizio non troppo incoraggiante per il Belgio, con Pieter Devos che accumula 5 penalità, arrivando a 10.83, in quinta piazza. Ora pausa fino alle 16.22. 15.52: Un errore per la tedesca Simone Blum che con 4 punti di penalità è seconda con 6.21 punti 15.50: Ancora un percorso spettacolare di Ben Maher, britannico, su Explosion. Terzo netto su tre e primo posto confermato con 0.62 e non ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - serve una rimonta epica per volare a Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell’Italia – Il programma completo della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di gare degli Europei di Equitazione, specialità salto ostacoli, che proseguiranno oggi a Rotterdam, in Olanda: alle ore 10.00 Giulia Martinrngo Marquet sarà in gara nel Dura Vermeer Prize, poi alle ore 15.00 ecco il secondo round della ...

Equitazione - Europei salto ostacoli 2019 : l’Italia tenta la rimonta sulla Francia per andare a Tokyo : Il momento della verità è arrivato: oggi si assegnano le medaglie e le carte olimpiche nella gara a squadre degli Europei di salto ostacoli in corso a Rotterdam, in Olanda. Ci sono tre posti a Tokyo in palio, e l’Italia, sesta dopo le prime due prove, al momento è quarta tra le Nazionali che ancora non godono del pass per i Giochi del 2020. Gli azzurri hanno 26.74 penalità, mentre in testa il Belgio ne paga 11.07, davanti alla Germania, ...

Equitazione - Europei 2019 salto : orari di oggi - programma e tv (23 agosto). Tutti gli azzurri in gara : Proseguiranno oggi a Rotterdam, in Olanda, gli Europei di Equitazione per quanto riguarda la specialità del salto ostacoli: l’Italia è chiamata a centrare la qualifica olimpica nella gara a squadre, riservata alle prime tre Nazionali non ancora qualificate, nella gara che oggi pomeriggio assegna e medaglie. La finale individuale invece è prevista domenica 25. oggi intanto alle ore 10.00 Giulia Martinrngo Marquet sarà in gara nel Dura ...

Equitazione - Europei dressage 2019 : nel Grand Prix Special trionfo di Isabell Werth : Tutto secondo pronostico nel Grand Prix Special degli Europei di dressage: trionfo di Isabell Werth nel dominio tedesco. I migliori trenta del Grand Prix che ha determinato la graduatoria a squadre oggi si sono sfidati nella prima delle due finali individuali, che fa da preludio al Grand Prix Freestyle di sabato. Come da pronostico oro continentale a Isabell Werth su Bella Rose con 86.520, una percentuale altissima, ma che era necessaria per il ...

Equitazione - Europei salto 2019. Duccio Bartaluci : “Questa Italia non muore mai - siamo in partita” : Grande giornata per l’Italia che si è qualificata alla Finale a squadre degli Europei 2019 di salto ostacoli, gli azzurri hanno confezionato una bellissima rimonta in quel di Rotterdam (Olanda) e hanno così ottenuto l’accesso all’atto conclusivo della rassegna continentale che andrà in scena domani pomeriggio. La nostra Nazionale è tra le dieci migliori compagini della kermesse e avrà così la possibilità di lottare per la ...

Equitazione - Europei salto 2019 : l’Italia risale al sesto posto - domani si decidono i pass olimpici : Non arriva il netto nel tempo, ma oggi Bruno Chimirri su Tower Mouche, Luca Marziani su Tokyo du Soleil, Riccardo Pisani su Chaclot e Giulia Martinengo Marquet su Elzas risalgono ben cinque posizioni nella gara a squadre degli Europei di salto ostacoli, si qualificano alla seconda fase di domani e tornano a sperare nella carta olimpica. L’Italia al momento è sesta in classifica con 26.74 penalità, mentre guida il Belgio, che oggi con tre ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. L’Italia vola in finale - gli azzurri si giocheranno il pass olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani per la finale a squadre degli Europei. 13.42 Il Belgio ha chiuso in testa con 11.07 davanti a Germania (12.22) e Gran Bretagna (13.41). L’Italia è eccellente sesta con 26.74: Giulia Martinengo Marquet, Riccardo Pisani, Luca Marziani e Bruno Chimirri si sono qualificati alla finale e si giocheranno così la possibilità di ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. L’Italia vola in finale - gli azzurri si giocheranno il pass olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.07 Ora sul percorso il francese Kevin Staut su Calevo 2. 13.06 Disastro totale per Jonsson che abbatte ben quattro ostacoli, accumula 17 penalità e ora è 38esimo con 21.02. La Svezia scarta il suo punteggio ed è sempre quinta. 13.05 Ora in pista lo svedese Fredrik Jonsson su Cold Play. 13.04 Ben due errori per Derbyshire che sprofonda così in 26esima posizione con 12.11 penalità ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Marziani e Pisani tracinano l’Italia in finale : gli azzurri si giocheranno Tokyo 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21: Ancora 4 penalità per la Svezia con Maryn Baryard-Johnsson che si inserisce all’ottavo posto alle spalle di Marziani con 7.25 12.19: La Gran Bretagna, invece, non sbaglia un colpo: Holly Smith completa il secondo percorso netto dei britannici e si insedia al quinto posto davanti agli azzurri: settimo Marziani, nono Pisani 12.16: L’ITALIA E’ FRA LE PRIME DIECI! A ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Bene Marziani e Pisani : l’Italia cerca la rimonta per giocarsi Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.47: Mezzo disastro per l’irlandese Cian O’Connor che accumula 16 punti di penalità ed è 24mo con 22.26 11.45: Secondo posto provvisorio per il belga Pieter Devos che non commette errori e resta davanti agli azzurri con 5.83 11.41: L’olandese Frank Schuttert con 4 punti di penalità si inserisce in quinta posizione con 9.31 11.38: Arrivano i primi 5 punti di penalità per la ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Marziani e Pisani ai primi due posti : l’Italia cerca la rimonta per giocarsi Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04: Decimo posto provvisorio per lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar che con 4 punti di penalità raggiunge quota 15.38 11.01: BENE LUCA Marziani! Un solo punto di penalità per via del tempo e nessun ostacolo abbattuto. L’azzurro va in testa con 6.88 di totale e, con una buona prova dell’ultimo italiano Bruno Chimirri si può sperare nella rimonta per disputare la finale 10.57: Il ...