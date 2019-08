Elicottero vola basso, panico e feriti

Trelievi a Santa Caterina Valfurva (Sondrio) per un atterraggio da brividi compiuto da undell' Esercito. Il mezzo, che trasportava un generatore di corrente, hato rasente sopra alcune case provocando la scoperchiatura di diversi tetti. Alla fine si è posato su di un prato. Tra ianche un bambino di 10 anni. In corso le indagini per appurare le cause dell'accaduto. Secondo un primo esame, il pilota sarebbe stato indotto a un atterraggio immediato per l' instabilità delle funi del carico.(Di venerdì 23 agosto 2019)