El Salvador | Evelyn | libera dopo 33 mesi di carcere per aborto

Beatriz Hernandez è finalmente. Ha passato 33, quasi 3 anni, in: sarebbe stata destinata a rimanere in cella per 30 anni (i pm avevano chiesto una pena di 40 anni), se la sua condanna non fosse stata annullata per mancanza di prove e non fosse stato celebrato un nuovo processo, al termine del qualeè stata giudicata non colpevole. La ventunenne, che vive in El, è stata una vittima di stupro ed è rimasta incinta del suo aggressore. Alla 32esima settimana di gravidanza, nel 2016, ha sentito dei forti dolori addominali e ha espulso il feto ...

