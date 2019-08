È morto David Koch Tycoon paladino della destra Usa | non ha mai amato Trump

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) Miliardario del petrolchimico, grande burattinaio delle causedei Tea Party anti-tasse e negazionista del climate change: l’America dice addio ae filantropo libertario, la cui fortuna e le cui profonde convinzioni ideologiche hanno avuto un duraturo effetto sulla politica americana degli ultimi decenni.a 79 anni di un cancro alla prostata,è stato con il fratello maggiore Charles uno degli uomini più potenti per la politica degli Stati Uniti oltre che uno dei più ricchi: un mecenate che ha lasciato il suo nome inciso su pietra in importanti istituzioni culturali di New York, dal Lincoln Center al Museo di Storia Naturale.Seduto su una fortuna di 100 miliardi di dollari, ville agli Hamptons, Aspen e Palm Beach, dagli anni ’70ha speso somme stratosferiche per contagiare la piazza con idee ...

