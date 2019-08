È morto David Koch | ricco e influente imprenditore americano legato al Partito

Davide è morto - l’auto si è disintegrata : un paese straziato dal dolore : Lutto a Prossedi per la morte di Davide Censi, il trentanovenne morto venerdì scorso in un terribile schianto sulla Frosinone – Mare. I funerali di terranno domenica a Roma. Solo nelle ore scorse infatti il magistrato di turno, terminati gli accertamenti medico-legali sulla salma, ha concesso il nulla osta alla famiglia per la sepoltura. Le persone che lo conoscevano e gli volevano bene sono scosse dai drammatici eventi e si sono strette attorno ...

La mamma di Davide - vittima di un incidente : “Se fosse morto un cane non mi avrebbero abbandonata” : La lettere inviata al Pubblico Ministero Pierpaolo Montinaro da Alessandra D'Adamo, mamma di Davide Cazzato, il 19enne morto insieme a due amiche lo scorso marzo in seguito ad un incidente stradale verificatosi a San Pietro Vernotico, nel brindisino: "Se quella notte mi avessero ammazzato un cane avrei avuto certamente dalla mia parte animalisti e persone di buon senso, ed invece mi sento abbandonata. Voglio la verità".Continua a leggere

La mamma di Davide - morto a 19 anni in un incidente : “Troppe contraddizioni. Vogliamo giustizia” : La lettere inviata al Pubblico Ministero Pierpaolo Montinaro da Alessandra D'Adamo, mamma di Davide Cazzato, il 19enne morto insieme a due amiche lo scorso marzo in seguito ad un incidente stradale verificatosi a San Pietro Vernotico, nel brindisino: "Se quella notte mi avessero ammazzato un cane avrei avuto certamente dalla mia parte animalisti e persone di buon senso, ed invece mi sento abbandonata. Voglio la verità".Continua a leggere

Una fiaccolata per ricordare Davide - morto in piscina alla festa di nozze : La tragedia del piccolo Davide Marciano, originario di Maddaloni, morto annegato nella piscina del lido Kora di Lucrino a Pozzuoli, ha suscitato grande commozione. Domani sabato 27 luglio alle...

morto il papà di Ospina. Il messaggio del Napoli : “Ti siamo vicini David” : Il papà di David Ospina è Morto. Con un tweet dal suo account il Napoli gli manifesta il cordoglio e la vicinanza: Tutto il Napoli nessuno escluso, è vicino a David Ospina per la perdita del suo amato papà. Ti aspettiamo e ti siamo vicini David. — Official SSC Napoli (@sscNapoli) 13 luglio 2019 Il papà del portiere era malato da tempo e David era volato in Colombia già durante il campionato, per stargli vicino. La società gli aveva accordato ...