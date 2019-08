“È in Italia!” Bagno di folla per la nuova star della tv Sono tutte pazze di lui

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2019) Un vero e propriodia Napoli per Can Yaman. Anzi, a guardare le foto verrebbe da dire un vero e proprio evento mondano. L’avvocato più famoso del mondo, ma soprattutto l’attore turco, protagonistaserie tv “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, in cui interpreta il protagonista Ferit, ha scelto l’Italia per le sue vacanze. Precisamente la Costiera Amalfitana e proprio di ritorno da Capri si è diretto in un noto hotel napoletano. Quello di Via Partenope, dove ha trascorso qualche giorno in relax. Pensava di passare inosservato, sperava che nessuno lo avesse notato. E invece in men che non si dica la notizia del suo arrivo ha fatto il giro del web e soprattutto dei cellulari, visto che l’albergo è stato letteralmente sommerso da tantissimi fan accorsi lì direttamente per lui. Almeno un centinaio di persone hanno assediato la via, bloccando la circolazione in strada. ...

