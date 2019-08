Due scienziati italiani ricevono da mesi minacce e attacchi dagli animalisti E il

Fonte : wired

(Di venerdì 23 agosto 2019) Insulti evanno avanti da. Ma ora l’escalation è arrivata alla sua scontata conclusione: un proiettile recapitato per posta, e un messaggio che recita “Non sei un ricercatore, sei un bastardo colpiremo duro te o la tua famiglia”. La vittima di tanto odio è Marco Tamietto, neuroscienziato dell’università di Torino colpevole, a detta degli, di portare avanti una ricerca sui macachi per comprendere meglio, e possibilmente curare, una particolare forma di cecità che può colpire in seguito a ictus o incidenti. I problemi per lui sono iniziati a giugno, quando la Lav ha deciso di lanciare una campagna per fermare la sperimentazione, identificando due colpevoli: Tamietto, e il collega Luca Bonini dell’università di Parma, su cui da, ormai, si sfoga la rabbia degli. La paura, però, è che presto anche altri ricercatori possano ...

