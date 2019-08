Due medici russi hanno detto di non essere stati avvertiti della radioattività dei

Salerno - 12enne muore durante ricovero in ospedale : indagati Due medici e un infermiere : Due medici e un infermiere dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Salerno per la morte in ospedale di una 12enne. La ragazzina era arrivata in condizioni critiche il 14 agosto dopo un malore e da qualche giorno soffriva di febbre alta. Poco dopo il ricovero è morta, probabilmente a causa di un attacco cardiaco. Ieri è stata eseguita l’autopsia, ma l’esame non ha ...

Open Arms - sbarcano nove migranti per motivi medici : Due ricoverati. Camps : “Sequestrati da 19 giorni” : Open Arms resta ancora in mare. Diciannove notti nel Mediterraneo aspettando il via libera per un porto sicuro. “Sequestrati da 19 giorni”, scrive il fondatore della ong spagnola Oscar Camps su Twitter, mentre a bordo cresce la tensione. Questa mattina un migrante si è gettato in acqua e una motovedetta della guardia costiera è intervenuta per recuperarlo, mentre poco prima della mezzanotte in nove hanno lasciato la nave. I migranti ...

Umberto I - aggrediti Due medici. Denunciati i responsabili : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro sono dovuti intervenire due volte presso il Policlinico Umberto I di Roma per aggressioni nei confronti di medici. Un uomo di 36 anni, in fila al Pronto soccorso, lamentandosi dell’eccessiva attesa, ha aggredito verbalmente e fisicamente un medico della struttura causandogli una contusione alla spalla destra con prognosi di 10 giorni. L’aggressore e’ un romano senza ...

"Troppa attesa al pronto soccorso" - Due medici aggrediti all'Umberto I di Roma : “Troppa attesa”: per questo due medici sono sono stati aggrediti, in due diversi episodi, ieri al policlinico Umberto I di Roma. Sul posto sono intervenuti, in entrambi, i casi i carabinieri della stazione Macao che hanno denunciato i due responsabili.Si tratta di un senza fissa dimora invalido di 36 anni e di una 23enne di Genzano. A quanto ricostruito dai carabinieri, in due momenti diversi, i due prima hanno lamentato la ...

Sanità : aggressione a Due medici all’ospedale Ingrassia di Palermo : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Due medici dell’ospedale Ingrassia di Palermo, in servizio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia, sono stati aggrediti ieri dai familiari di una paziente ricoverata che pretendevano di entrare in reparto oltre l’orario di visita consentito. All’invito del ginecologo ad accomodarsi fuori dai locali, i parenti della donna avrebbero reagito prima con un atteggiamento minaccioso e ...

Marika muore a 44 anni dopo Due interventi per la riduzione dell’obesità : 5 medici a rischio : Marika Chiavaroli, 44 anni di Cepagatti (Chieti), all'inizio di luglio era stata sottoposta ad un intervento di riduzione della massa corporea. Era tornata sotto i ferri il 19: è deceduta nel reparto di Rianimazione, secondo l'autopsia per insufficienza multiorgano a seguito di complicanze al fegato.Continua a leggere

Due donne morte negli ultimi giorni in seguito ad operazioni per la riduzione del peso : si indaga sui medici : La Procura della Repubblica di Chieti ha avviato delle indagini affidare alla Squadra Mobile, oltre che agli esiti dell’autopsia, per accertare le cause della morte di una donna di 44 anni di Cepagatti, Marika Chiavaroli, morta in ospedale a Chieti nel reparto di Rianimazione. La donna, con problemi di obesità, ai primi di luglio era stata sottoposta nel reparto di patologia chirurgica ad un intervento di riduzione della massa corporea al ...