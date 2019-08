Dua Lipa ha festeggiato il compleanno con il nuovo fidanzato Anwar Hadid

Dua Lipa ha portato il fidanzato Anwar Hadid dalla sua famiglia in Kosovo : La relazione è sempre più seria The post Dua Lipa ha portato il fidanzato Anwar Hadid dalla sua famiglia in Kosovo appeared first on News Mtv Italia.

Prime Day 2019 : il grande concerto a New York con Dua Lipa e Taylor Swift : concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)Mercoledì scorso, a New York, Amazon ha ...

Dua Lipa : il nuovo fidanzato Anwar Hadid presente all'ultimo concerto della star : E c'era anche la sorella Gigi

Prime Day 2019 : è ora disponibile il live del concerto con Taylor Swift e Dua Lipa : Il Prime Day 2019 sta per iniziare: non solo offerte e sconti su moltissimi prodotti, ma anche promozioni sui servizi Amazon ed eventi celebrativi per prepararsi al Prime Day 2019. A partire da oggi, su Amazon Prime Video, è possibile guardare il concerto inaugurale del Prime Day tenutosi ieri a New York. Tra gli artisti che si sono esibiti, anche Taylor Swift e Dua Lipa.

Dua Lipa fa coppia con Anwar - fratello di Bella Hadid - foto : Teneramente abbracciati, nel corso del British Summer Time Hyde Park di Londra. Dua Lipa non è più single, avendo trovato l'amore in Anwar, fratello minore delle celebri Gigi e Bella Hadid.20enne modello, Anwar ha conquistato la Bella e talentuosa Lipa, dal 2013 al 2017 fidanzata con un altro modello, Isaac Carew. Dopo settimane di rumor, la cantante e il nuovo compagno hanno deciso di uscire allo scoperto, regalando sorrisi e gesti ...

Dua Lipa sul nuovo album : "arriverà presto" : Can't wait!

Dua Lipa abbracciata ad Anwar Hadid sembra confermare la relazione con il fratello di Gigi e Bella : Ecco le foto

Dua Lipa fa il bis : dopo Ysl arriva Pepe Jeans : Sarà disponibile ufficialmente dal prossimo 3 settembre la collezione moda Dua Lipa x Pepe Jeans. dopo essere stata il volto della campagna primavera-estate 2019 del marchio inglese, la lanciatissima...

Un nuovo amore per Dua Lipa? Avvistata con il fratello di Gigi e Bella Hadid : Dopo la fine della sua storia con lo chef Isaac, Dua Lipa avrebbe trovato un nuovo amore e ora sarebbe fra le braccia del fratello minore di Gigi e Bella Hadid. È una fra le artiste emergenti più in voga del momento. Il fascino, il carisma e la bravura di Dua Lipa hanno rivoluzionato il panorama della musica pop di oggi. E a quanto pare la sua bellezza ha fatto breccia anche nel cuore di Anwar Hadid, il fratello minore delle modelle ...

Dua Lipa e Anwar Hadid - è nato un nuovo amore? : Dua Lipa e Anwar Hadid a LondraDua Lipa e Anwar Hadid a LondraDua Lipa e Anwar Hadid a LondraDua Lipa e Anwar Hadid a LondraDua Lipa e Anwar Hadid a LondraChe tra Dua Lipa e Anwar Hadid, fratello minore delle modelle Gigi e Bella, ci fosse del tenero si vociferava da alcune settimane tra i ben informati, anche se solo pochi giorni fa qualche gossip piuttosto superficiale aveva accostato il nome della cantante a quello di Chris Martin, da poco ...

Chris Martin - l'amore può attendere : niente bacio con Dua Lipa : Gwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaSì, tra Chris Martin e Dua Lipa c'è uno splendido rapporto. Ma no, nel backstage del Festival di Glastonbury i due artisti non si sono baciati. Pensare che i tabloid inglesi, su tutti il Sun, avevano raccontato il ...

Chris Martin e Dua Lipa stanno insieme? Un bacio scatena il gossip - la verità : Chris Martin e Dua Lipa si sono baciati? Impazza il gossip sui due cantanti! Chris Martin e Dua Lipa stanno insieme? In queste ore si vocifera molto di un possibile bacio fra i due cantanti, ma la verità è un'altra. Una testimonianza giunta a The Sun è bastata però per accendere il gossip. Il bacio tra […]

Miley Cyrus si esibirà al festival musicale Sunny Hill organizzato dalla fondazione di Dua Lipa : Dal 2 al 4 agosto a Pristina

Chris Martin ha negato che ci sia stato un bacio con Dua Lipa al Glastonbury Festival : Nel weekend, si era diffuso il gossip