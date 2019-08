Donis-Genoa | trattativa con lo Stoccarda | il nodo decisivo è il prezzo

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Ilfa sul serio per Anastasiose proprio in queste ultime ore avrebbe messo sul piatto dell'attaccante un contratto quadriennale. La punta ventiduenne delloè data in uscita dal club tedesco e ilsarebbe in pole position per aggiudicarselo. Anastasios, pochi gol ma spesso schierato come titolare Il rendimento non è dei migliori per quanto riguarda i gol segnati, appena sedici dal 2015 ad oggi, con le maglie di Lugano, Nizza e appunto dello. Nonostante la scarsa vena realizzativa il giocatore ha goduto della stima dei suoi allenatori, che in questi ultimi anni lo hanno impiegato più di ottanta volte. Adesso Anastasiosdesidera giocarsi le sue carte in Italia, proprio dove è cresciuto con le giovanili della Juventus, approdando in unche vuole completare il reparto offensivo. C'è grande fiducia da parte dei rossoblu di chiudere ...

