Disabili | un lido riservato può essere un’ottima iniziativa Ma del tutto sbagliata

(Di venerdì 23 agosto 2019) Alcuni giorni fa ho letto questa notizia e non posso non spendere alcune mie parole su un tema che da quasi 22 anni mi tocca profondamente. La notizia è questa: unper malati gravissimi. Ottimaper le singole persone che – meglio di nulla – possono andarci ma, come dicevo ieri al nostro referente Asl, ogni volta che si persegue l’inclusione creando un servizio, una zona, un azione ad hoc per il disabile, a mio avviso si sta facendo una cosa bellissima, ma. Il disabile non è un Ufo che vive da solo circondato da operatori e volontari, come spesso si fa trapelare e intuire. Un disabile, anche gravissimo, è un marito, un papà, un fratello, uno zio, un cugino, un amico o un nonno di una serie di persone che soffrono questa involuzione fatta di luoghi specifici per accogliere specifiche necessità che schiacciano il loro caro. Gli hotel accessibili non ...

