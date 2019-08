Diretta Italia Serbia | risultato finale 65-71 | gli azzurri non trovano la rimonta

Diretta/ Italia Serbia - risultato 48-59 30' - streaming video : sarà rimonta azzurra? : DIRETTA Italia Serbia streaming video e tv: gli azzurri provano a ricucire contro i serbi negli ultimi minuti della sfida amichevole di basket.

Diretta/ Italia Serbia - risultato 34-47 20' - streaming video : intervallo lungo : Diretta Italia Serbia streaming video e tv: azzurri in difficoltà prima dell'intervallo della sfida amichevole, ultimo test verso i Mondiali di basket.

Diretta/ Italia Serbia - risultato 17-27 10' - streaming video : serbi subito dominanti : DIRETTA Italia serbia streaming video e tv: partenza in salita per gli azzurri all'ultimo test verso i Mondiali di basket in Cina.

Diretta Italia SERBIA/ Streaming video e tv : tornano Datome e Gallinari - basket - : DIRETTA ITALIA SERBIA Streaming video e tv: tornano Datome e Gallinari al Torneo AusTiger, ultimo test verso i Mondiali di basket per gli azzurri.

Diretta Italia Serbia/ Streaming video e tv : il calendario ai Mondiali - basket - : Diretta Italia Serbia Streaming video e tv della partita per il Torneo AusTiger, ultimo test verso i Mondiali di basket per gli azzurri.

Diretta Italia SERBIA/ Streaming video e tv : i convocati di Sacchetti - basket - : DIRETTA ITALIA SERBIA Streaming video e tv della partita, ecco tutti gli azzurri di basket volati in Cina, per il Torneo AusTiger, oggi 23 agosto.

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in Diretta : Italia - serve una rimonta epica per volare a Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell’Italia – Il programma completo della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di gare degli Europei di Equitazione, specialità salto ostacoli, che proseguiranno oggi a Rotterdam, in Olanda: alle ore 10.00 Giulia Martinrngo Marquet sarà in gara nel Dura Vermeer Prize, poi alle ore 15.00 ecco il secondo round della ...

US Open 2019 : la marcia di avvicinamento degli italiani Direttamente ammessi al tabellone principale : Saranno sei gli italiani ammessi direttamente al tabellone principale degli US Open 2019: Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano. Ecco la loro marcia di avvicinamento all’ultimo torneo dello Slam dell’anno. Il tabellone degli italiani agli US Open 2019 Quattro dei nostri portacolori sono stati impegnati nel torneo di vigilia di Flushing Meadows, quello di Winston-Salem. Cecchinato dopo ...

LIVE Italia-Portogallo - Europei volley femminile 2019 in Diretta : orario d’inizio - tv - streaming e programma : Si aprirà questo pomeriggio il cammino della Nazionale italiana di volley femminile agli Europei 2019, in programma nelle prossime due settimane tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia. Sul campo della Atlas Arena di Lodz, la formazione allenata da Davide Mazzanti si troverà di fronte il Portogallo, compagine decisamente modesta contro la quale le azzurre non dovrebbe incontrare alcun genere di difficoltà. La squadra italiana si presenta ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in Diretta : Santini-Incollingo e Schera in semifinale! Veronica Biglia porta l’Italia alle Paralimpiadi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42: Ancora Brasile d’oro. Caio Ribeiro de Carvalho regala ai verde oro il secondo gradino più alto del podio di giornata aggiudicandosi la finale del VL3 uomini 16.37: Veronica Biglia E’ A TOKYO 2020! L’azzurra chiude al sesto posto la finale del VL2 200 e conquista un posto per la Nazionale azzurra alle Paralimpiadi. L’oro va alla britannica Emma Wiggs che domina la ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in Diretta. L’Italia vola in finale - gli azzurri si giocheranno il pass olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani per la finale a squadre degli Europei. 13.42 Il Belgio ha chiuso in testa con 11.07 davanti a Germania (12.22) e Gran Bretagna (13.41). L’Italia è eccellente sesta con 26.74: Giulia Martinengo Marquet, Riccardo Pisani, Luca Marziani e Bruno Chimirri si sono qualificati alla finale e si giocheranno così la possibilità di ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in Diretta. L’Italia vola in finale - gli azzurri si giocheranno il pass olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.07 Ora sul percorso il francese Kevin Staut su Calevo 2. 13.06 Disastro totale per Jonsson che abbatte ben quattro ostacoli, accumula 17 penalità e ora è 38esimo con 21.02. La Svezia scarta il suo punteggio ed è sempre quinta. 13.05 Ora in pista lo svedese Fredrik Jonsson su Cold Play. 13.04 Ben due errori per Derbyshire che sprofonda così in 26esima posizione con 12.11 penalità ...

Consultazioni - la seconda giornata. In corso colloquio con Forza Italia Diretta tv : In mattinata tocca a Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Forza Italia. Nel pomeriggio Lega e M5S