Diretta Italia Portogallo | risultato 0-0 | streaming video Rai | si gioca! | volley

LIVE Italia-Portogallo volley femminile - Europei 2019 in Diretta : parte la rincorsa delle azzurre al trono continentale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11: L’Europeo, di fatto, è già iniziato con le prime quattro sfide in programma nel primo pomeriggio. Nel girone dell’Italia il Belgio ha superato 3-0 (25-10, 25-19, 25-22) l’Ucraina al termine di un match a senso unico 17.10: Buon pomeriggio agli appassionati di volley. Iniziano oggi gli Europei di pallavolo femminile e l’Italia è attesa da un debutto soft contro il ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in Diretta : Italia - ora serve il miracolo. Sbaglia anche Marziani - Francia lontanissima - mentre si allontana anche l’Irlanda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Il Belgio risponde con una sola penalità di Jerome Guery, che chiude il terzo giro. Pochi centesimi il vantaggio dei belgi sui tedeschi, Gran Bretagna distante cinque punti. Ottava l’Italia. 17.07 Fa sul serio la Germania, che con il percorso netto di Marcus Ehning minaccia il Belgio in prima posizione. Il teutonico è inoltre decimo nella classifica individuale. 17.05 Amanda ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in Diretta : Italia - ora serve il miracolo. Sbaglia anche Pisani - Francia lontanissima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Il tedesco Christian Ahlmann, pezzo da novanta del panorama internazionale, realizza percorso netto, ed è attualmente quarto in classifica, mentre la Germania sale anche nella competizione a squadre. 16.39 Non ne approfitta la Francia, con Nicolas Delmotte che ripete quanto fatto ieri, con altre 4 penalità, trovandosi in quinta posizione della graduatoria individuale. 16.37 Per la ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in Diretta : Italia - serve una rimonta epica per volare a Tokyo 2020 ma l’inizio non è incoraggiante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Inizio non troppo incoraggiante per il Belgio, con Pieter Devos che accumula 5 penalità, arrivando a 10.83, in quinta piazza. Ora pausa fino alle 16.22. 15.52: Un errore per la tedesca Simone Blum che con 4 punti di penalità è seconda con 6.21 punti 15.50: Ancora un percorso spettacolare di Ben Maher, britannico, su Explosion. Terzo netto su tre e primo posto confermato con 0.62 e non ...

Diretta/ Italia Serbia - risultato finale 65-71 - gli azzurri non trovano la rimonta : Diretta Italia Serbia streaming video e tv: gli azzurri provano a ricucire contro i serbi negli ultimi minuti della sfida amichevole di basket.

Diretta/ Italia Serbia - risultato 48-59 30' - streaming video : sarà rimonta azzurra? : DIRETTA Italia Serbia streaming video e tv: gli azzurri provano a ricucire contro i serbi negli ultimi minuti della sfida amichevole di basket.

Diretta/ Italia Serbia - risultato 34-47 20' - streaming video : intervallo lungo : Diretta Italia Serbia streaming video e tv: azzurri in difficoltà prima dell'intervallo della sfida amichevole, ultimo test verso i Mondiali di basket.

Diretta/ Italia Serbia - risultato 17-27 10' - streaming video : serbi subito dominanti : DIRETTA Italia serbia streaming video e tv: partenza in salita per gli azzurri all'ultimo test verso i Mondiali di basket in Cina.

Diretta Italia SERBIA/ Streaming video e tv : tornano Datome e Gallinari - basket - : DIRETTA ITALIA SERBIA Streaming video e tv: tornano Datome e Gallinari al Torneo AusTiger, ultimo test verso i Mondiali di basket per gli azzurri.

Diretta Italia Serbia/ Streaming video e tv : il calendario ai Mondiali - basket - : Diretta Italia Serbia Streaming video e tv della partita per il Torneo AusTiger, ultimo test verso i Mondiali di basket per gli azzurri.

Diretta Italia SERBIA/ Streaming video e tv : i convocati di Sacchetti - basket - : DIRETTA ITALIA SERBIA Streaming video e tv della partita, ecco tutti gli azzurri di basket volati in Cina, per il Torneo AusTiger, oggi 23 agosto.

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in Diretta : Italia - serve una rimonta epica per volare a Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell’Italia – Il programma completo della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di gare degli Europei di Equitazione, specialità salto ostacoli, che proseguiranno oggi a Rotterdam, in Olanda: alle ore 10.00 Giulia Martinrngo Marquet sarà in gara nel Dura Vermeer Prize, poi alle ore 15.00 ecco il secondo round della ...

US Open 2019 : la marcia di avvicinamento degli italiani Direttamente ammessi al tabellone principale : Saranno sei gli italiani ammessi direttamente al tabellone principale degli US Open 2019: Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano. Ecco la loro marcia di avvicinamento all’ultimo torneo dello Slam dell’anno. Il tabellone degli italiani agli US Open 2019 Quattro dei nostri portacolori sono stati impegnati nel torneo di vigilia di Flushing Meadows, quello di Winston-Salem. Cecchinato dopo ...

US Open 2019 : la marcia di avvicinamento degli italiani Direttamente ammessi al tabellone principale : Saranno sei gli italiani ammessi direttamente al tabellone principale degli US Open 2019: Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano. Ecco la loro marcia di avvicinamento all’ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Il tabellone degli italiani agli US Open 2019 Quattro dei nostri portacolori sono stati impegnati nel torneo di vigilia di Flushing Meadows, quello di Winston-Salem. Cecchinato ...