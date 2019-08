Difficile rendere una prelibatezza quello che fino a ieri era indigeribile

Fonte : agi

(Di venerdì 23 agosto 2019) “O la svolta o le urne”. Non usa mezze misure Gianni Cuperlo, “zingarettiano” di sicuro dai tempi in cui entrambi militavano nella Fgci, la Federazione dei giovani comunisti, di cui Cuperlo è stato anche segretario, nella breve intervista al Corriere della Sera nella edizione per la sola edicola. E se la componente che fa capo al segretario è stata contrariaall'ultimo ad un governo con i 5 Stelle, il cambio di passo significa che “un nuovo governo ha soltanto se si svolta sui capitoli indicati dalla nostra direzione”, i cinque punti poi diventati tre. Il punto è che “l'esperimento gialloverde lascia l'economia in recessione e l'Italia in un isolamento internazionale senza precedenti” perciò “il tema è cosa è utile al Paese” ma al di là e contro “manovre di palazzo per evitare il voto”. Sicuro che i grillini vi seguiranno? All'obiezione, Cuperlo, deputato dal 2006 al 2018 poi non ...

