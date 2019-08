Di Battista | “Se andiamo al voto ora | valanga di consensi per M5s Aperture Lega sono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) “Il Movimento 5 stelle ha oggi un potere contrattuale immenso”. Proprio mentre i capigruppo 5 stelle e Pd si sedevano al tavolo per iniziare le trattative e provare a far partire il governo giallorosso, l’ex deputato M5s e tra i più influenti dentro il Movimento Alessandro Diha scritto un post che sembra voler riaprire tutte le strade. Fin dall’inizio delle crisi, il grillino si è esposto con i suoi chiedendo il ritorno alle urne, ma dopo l’incontro con Beppe Grillo di domenica scorsa si era allineato alla linea dei vertici M5s. Oggi però, con un intervento su Facebook, ha definito positive ledellaal Movimento, mentre, nel merito del tavolo con il Pd, ha ribadito di essere molto sospettoso della capacità del Partito di restare compatto. Insomma, è il ragionamento, non si fida di Matteo Renzi. “Tutti ci cercano”, è ...

GervasioHya : @FQLive Di Battista tutti i cinque stelle e PD sono indegni di stare in parlamento stanno prendendo per il culo gl… - Virus1979C : di battista:sono convito che andando al voto adesso,presentandoci compatti e facendo una grande campagna elettorale… -