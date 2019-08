Di Battista ha commentato l' attuale situazione politica | e il ruolo del M5s

Fonte : agi

(Di venerdì 23 agosto 2019) "Ho visto nuove aperture della Lega al Movimento e mi sembra una buona cosa. Soprattutto perché non mi dispiacerebbe un presidente del Consiglio del Movimento 5 stelle". Alessandro Dipubblica su Facebook il proprio 'punto nave' proprio mentre parte il tavolo di confronto tra i capigruppo M5s e Pd. Del resto, osserva l'ex deputato M5s, "ho visto inoltre porte spalancate da parte del Pd. Zingaretti fa la parte di chi pone veti e condizioni ma in realtà - è l'affondo di Di- ha il terrore che Renzi spacchi il Pd". "Ripeto, tutti ci cercano. Alziamo enormemente la posta sulle nostre idee e soluzioni per il Paese", rilancia allora Di. "Il Movimento 5 stelle ha oggi un potere contrimmenso. Un potere del genere è essenziale sfruttarlo nell'esclusivo interesse dei cittadini", continua l'ex parlamentare M5s ribadendo che "il mio pensiero è questo, è ...

