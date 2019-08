De Vito | per la Cassazione le accuse contro di lui e Mezzacapo sono frutto di “dati

Per il prossimo governo Zingaretti vorrebbe un "serVitore delle istituzioni" : “Conte non va bene”, dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti in un'intervista a Il Messaggero, spiega che sul suo nome i margini di trattativa sono zero” in quanto “non si può dire che gli altri, ovvero Salvini, hanno sbagliato, e riprendere a governare come se nulla fosse cambiando solo alleato”. Zingaretti è invece più incline alla soluzione di “un uomo di Stato, a un alto servitore delle istituzioni”. Quanto a se stesso Zingaretti ...

Andrea Damante non si nasconde più : inVito speciale per Paola Di Benedetto : Andrea Damante e Paola Di Benedetto stanno insieme? Ultimi gossip Prosegue a ritmo spedito la frequentazione tra Andrea Damante e Paola Di Benedetto. Dopo un primo incontro a Ibiza, al noto Ushuaia, grazie ad amici in comune, il deejay e l’ex Madre Natura hanno continuato a vedersi. Negli ultimi giorni, come racconta il settimanale Chi, […] L'articolo Andrea Damante non si nasconde più: invito speciale per Paola Di Benedetto proviene ...

Calciomercato Fiorentina - il colpaccio dell’estate è serVito : è fatta per l’arrivo di Ribery : Il giocatore francese sbarcherà questa mattina all’aeroporto di Firenze, pronto per svolgere le visite mediche con il club viola La Fiorentina ha il suo nuovo campione, è fatta per l’arrivo in viola di Franck Ribery che, dopo dodici anni trascorsi al Bayern Monaco, comincia una nuova avventura in Serie A. LaPresse/Reuters Sono stati risolti a notte inoltrata tutte le questioni relative al contratto del francese, il quale ...

Dal 21 agosto le celebrazioni per San Vito a Chiaramonte Gulfi : Nel vivo da domani le celebrazioni in onore di San Vito patrono di Chiaramonte Gulfi, giovedì prenderà il via il triduo

WTA Cincinnati – Disco rosso per Elina SVitolina : Sofia Kenin avanza ai quarti di finale : Elina Svitolina si ferma ai quarti di finale del WTA di Cincinnati: la tennista ucraina sconfitta da Sofia Kenin in due set Si conclude ai quarti di finale il cammino di Elina Svitolina nel WTA di Cincinnati. La tennista ucraina, numero 7 al mondo, è stata sconfitta dopo 1 ora e 53 minuti di gioco dalla statunitense Sofia Kenin, numero 22 WTA. La tennista americana, spinta dal pubblico di casa, ha vinto 3-6 il primo set per poi ripetersi ...

WTA Cincinnati – SVitolina supera in scioltezza il secondo turno : l’ucraina agli ottavi : Svitolina vola agli ottavi di finale: l’ucraina supera il secondo turno del torneo WTA di Cincinnati Elina Svitolina supera il secondo turno del torneo WTA di Cincinnati in scioltezza. La tennista ucraina, numero 7 del ranking femminile ha battuto ggi la rivale Mertens i due set. Il match è terminato col punteggio di 6-4, 6-1, dopo un’ora e 13 minuti. Svitolina vola agli ottavi di finale dove affronterà la vincente del match ...

Veneto - l’Ordine sanziona il portavoce di Zaia per omessa rettifica e il giornalista che invitò il M5s a “tirare fuori il peggio” sugli avversari : Sanzione disciplinare da parte dell’Ordine dei giornalisti al portavoce del governatore Luca Zaia per una omessa rettifica e al giornalista padovano che nel gennaio 2018 aveva invitato i candidati veneti del Movimento 5 stelle a “tirare fuori tutto il peggio” degli avversari degli altri partiti. I provvedimenti, che riguardano fatti completamente diversi, sono stati adottati rispettivamente dai consigli di disciplina dell’Ordine di ...

Supercoppa Europea - inVito speciale della Uefa : due donne arbitro italiane ad Istanbul : La Uefa ha invitato le due donne arbitro italiane, che recentemente sono state colpite da episodi di sessismo, ad assistere alla sfida di Supercoppa Europea mercoledì ad Istanbul tra Liverpool e Chelsea. Annalisa Moccia e Giulia Nicastro erano impegnate in due distinte gare di campionato in qualità, rispettivamente, di assistente e di arbitro, quando sono state fatte oggetto di episodi di sessismo da parte di un commentatore televisivo e ...

La mamma di Pietro : “Temo per i miei figli costretti a vivere in un Paese incattiVito” : Claudia Luigia Narsi, 53 anni, informatore farmaceutico, dieci anni fa ha adottato due ragazzi di origini etiopi: il più grande, Pietro Braga, è stato respinto all’ingresso dello stabilimento balneare Cayo Blanco, a Chioggia, per il colore della sua pelle

Marco Mengoni per Estate Senza Plastica - l’inVito del sindaco Beppe Sala nelle scuole di Milano : Più di 15.000 oggetti sono stati raccolti per Estate Senza Plastica, l'iniziativa di Marco Mengoni che invita a raccogliere la Plastica che sporca l'Estate, scattare una foto e condividerla sui social con l'hashtag apposito, #EstateSenzaPlastica. L'artista di Ronciglione condivide il traguardo dei 15.000 oggetti raccolti e riceve un invito speciale da parte di Beppe Sala, sindaco di Milano. In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, ...

WTA Toronto – SVitolina stacca il pass per i quarti : Bencic alza bandiera bianca dopo 2 set : Elina Svitolina accede ai quarti di finale del WTA di Toronto: la tennista ucraina si impone in due set su Belinda Bencic Elina Svitolina stacca il pass per i quarti di finale del WTA di Toronto. La tennista ucraina, numero 7 al mondo e 6ª testa di serie del torneo canadese, ha avuto la meglio su Belinda Bencic in 1 ora e 19 minuti. Svitolina si è imposta in due set con il punteggio di 2-6 / 4-6. Ai quarti di finale l’attende la sfida ...

SerVito l’aggiornamento di sicurezza per i Samsung Galaxy di agosto - valanga di criticità risolte : Una buona fetta di possessori di smartphone Samsung Galaxy può stare tranquilla: l'aggiornamento contenente la patch di sicurezza di agosto e destinata a molti esemplari del brand è stato appena dettagliato. Sul sito del produttore, da qualche ora, si leggono i dettagli riferiti all'update in arrivo fra qualche giorno o settimane: i particolari del rilascio non sono per nulla trascurabili. L'aggiornamento Samsung del corrente mese si ...

Il nuovo pop di Costantino è Personalità - un inVito a reagire e rispettare se stessi (video) : Costantino è Personalità. Questa è la dimostrazione che l'artista ha voluto dare nel suo nuovo lavoro, di cui il 31 luglio ha pubblicato il video ufficiale. "Con Personalità ho voluto sperimentare un nuovo modo di percepire il pop italiano, con sonorità decise e cambi di ritmo inaspettati ed un testo che non passa sicuramente inosservato. Il concept del video si basa sull'idea della fabbrica delle Personalità, un azzardo sociale dai toni ...

Carabiniere ucciso - folla in chiesa : sulla bara la foto delle nozze e la maglia del Napoli. «Ha serVito persino la vita dei criminali» DIRETTA : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...