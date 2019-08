Dazi | la Cina annuncia | «Sui prodotti Usa imposizioni per 75 miliardi di dollari» Giù

La guerra dei Dazi - La Cina ripristina le tariffe doganali sulle auto Usa : Nuovo capitolo della guerra dei dazi in corso da ormai diversi mesi tra gli Stati Uniti e la Cina. Quest'ultima ha deciso di imporre nuove tariffe doganali su merci importate dagli States per un valore di 75 miliardi di dollari e, soprattutto, di ripristinare i dazi del 25% sulle auto made in Usa.La rappresaglia contro Trump. L'iniziativa di Pechino rappresenta l'ennesima risposta alla decisione presa a inizio agosto dall'amministrazione di ...

La Cina ha annunciato nuovi Dazi su prodotti statunitensi dal valore di 75 miliardi di dollari : Il governo cinese ha annunciato che a partire da settembre imporrà nuovi dazi del 5 o del 10 per cento su beni importati dagli Stati Uniti per un valore complessivo di 75 miliardi di dollari all’anno. È l’ultima mossa della

Borse europee caute - occhi su Dazi Usa e frenata produzione industriale Cina : Spread BTp-Bund in calo a 220 punti base grazie anche al voto di ieri in Senato. Positivi i listini asiatici

Dazi - gli Usa rinviano al 15 dicembre l’aumento delle tariffe sull’elettronica - l’abbigliamento e le scarpe importati dalla Cina : Piccoli segnali di disgelo tra gli Stati Uniti e la Cina sul fronte dei Dazi dopo l’escalation di inizio agosto. E i mercati, sia statunitensi sia europei, festeggiano. La notizia è che dopo colloqui telefonici tra il vice premier cinese Liu He, il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin e il rappresentante del commercio americano Robert Lighthizer la Casa Bianca ha annunciato lo slittamento al 15 dicembre dei nuovi Dazi del 10% ...

Usa - slittano a dicembre Dazi beni Cina : 16.42 "La Cina ha detto che avrebbe comprato tantissimo dai nostri grandi agricoltori americani. Finora non l'hanno fatto. Forse questo cambierà". Così in un tweet il presidente Usa dopo l'annuncio del rinvio dei dazi su 300mln di dollari di beni cinesi dal 1 settembre al 15 dicembre. L'aumento sarebbe costato alle famiglie americane in media 767 dollari l'anno.I dazi posticipati riguardavano "cellulari,console per videogame, laptop, ...

Tifone Lekima causa inonDazioni in Cina - 45 vittime e diversi dispersi : Negli ultimi giorni la Cina è stata colpita dal Tifone Lekima, che ha provocato distruzione e vittime.? Le province interessate dai maggiori danni sono quelle di Shandong e Zhejiang: solo in...

Cina - così la guerra dei Dazi di Trump sta mettendo in ginocchio gli agricoltori Usa : La guerra dei dazi tra Washington e Pechino fa le prime vittime. Sono gli agricoltori a stelle e strisce, colpiti dal fuoco delle ritorsioni commerciali cinesi scattate come risposta alla nuova ondata di dazi decisi dagli Stati Uniti. Per sostenere i coltivatori americani, che rappresentano uno dei principali bacini elettorali di Donald Trump (gli Stati rurali hanno sostenuto l’attuale presidente nelle elezioni del 2016), il governo federale Usa ...

Dazi Usa-Cina : le produzioni di GoPro - Dell e Samsung in fuga verso Vietnam e Messico : La spirale dei Dazi sta ridisegnando a passo accelerato catene di produzione e di forniture globali per un crescente numero di imprese, statunitensi e non

Non solo Dazi e yuan - ora i missili Usa-Cina : escalation anche militare : Non solo guerra commerciale e valutaria: tensione anche nucleare. Usa pronti a dispiegare missili in Giappone, Australia e Corea del Sud. La Cina "usa" Kim e prepara la contro strategia Segui su affaritaliani.it

Guerra dei Dazi USA-Cina : al via il piano da 16 miliardi per sostenere gli agricoltori : “Al via il piano da 16 miliardi di dollari predisposto dal governo americano per sostenere gli agricoltori colpiti dagli effetti della Guerra dei dazi con la Cina, che ha fatto crollare le quotazioni dei prodotti mettendo in crisi interi comparti“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che “è iniziata la presentazione delle domande di aiuto che riguardano la coltivazione di ventinove tipi di materie prime, dalla soia ...

Dazi Usa-Cina - calo Borsa NY : DJ a -2 - 90% : La Borsa di New York, Wall Street, ha chiuso la peggiore seduta dall'inizio dell'anno per l'escalation della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Dopo la svalutazione dello yuan (valuta cinese) a far colare a picco i listini è la notizia che Pechino si appresterebbe e bloccare l'acquisto di prodotti agricoli americani. Il Dow Jones perde il 2,90% a 25.718,15 punti, Nasdaq -3,47% a 7.726,04 punti, lo S&P 500 -2,98% a 2.844,74 punti.

Dazi - da Cina stop a beni agricoli Usa : 18.22 stop delle importazioni di beni agricoli dagli Stati Uniti. E' quanto ha chiesto il governo cinese alle imprese a controllo statale, secondo Bloomberg. La mossa di Pechino che colpisce gli agricoltori americani haeffetti sul mercato delle commodity agricole,con i future sui semi di soia e il mais in calo Sul fronte valutario, il governatore della Banca centrale cinese ha assicurato che la Cina non cercherà una svalutazione competetiva ...

Escalation Usa-Cina : Pechino risponde ai Dazi con la svalutazione dello yuan : La valuta cinese è scesa oltre la soglia dei 7 dollari. Trump accusa Pechino di manipolare i mercati ma la People’s bank of China rigetta la considerazione