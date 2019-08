Danneggiati da Incidente stradale | cos’è il frazionamento della domanda e perché è

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 23 agosto 2019) Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante fino a poco tempo fa, il “frazionare” lagiudiziale per ottenere l’adempimento di una prestazione dovuta in due distinte azioni, era da considerarsi un abuso dello strumento processuale. Nel casodi risarcimento dei danni subiti in seguito ad un, pertanto, non era possibile esercitare prima un ricorso al giudice relativo al danno materiale eun altro per il risarcimento del danno all’integrità psicofisica. Il danneggiato, in sostanza, non poteva rivolgersi al giudice due volte per lo stesso sinistro in quanto il rapporto di debito/credito con la compagnia tenuta a risarcirlo è uno soltanto e, pertanto, tutte le voci di danno devono essere oggetto di un unico procedimento giudiziale, al fine di non appesantire e impegnare inutilmente il sistema processuale. In realtà ...