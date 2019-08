Dalla Cina nuovi dazi | borse ko Il capo Fed | sosterremo gli Usa Trump | «Il nemico è lui

Dalla CINA/ Lao Xi : le due incognite di Mattarella e Salvini : Due incognite gravano sulla crisi: una riguarda il parlamento, non più rappresentativo, e interpella Mattarella. L'altra riguarda Salvini

Hong Kong - Twitter e Facebook bloccano troll anti-proteste manipolati Dalla Cina : Hong Kong, proteste in atto davanti al palazzo del governo (foto: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images) Twitter e Facebook hanno scoperto e sospeso un’estesa rete di account falsi creati, apparentemente dal governo cinese, con lo scopo di creare disinformazione e screditare la protesta in atto a Hong Kong seminando discordia tra i manifestanti. Twitter ha affermato di aver rimosso 936 account dal social network mentre Facebook, dal canto suo, ...

Sacchi : “Sarri? Spero la Juve non si sia fatta trascinare Dalla moda. Dovrà avere pazienza - altrimenti…” : La Juventus ha cambiato allenatore. Svolta nella mentalità e nel gioco alla base della scelta di Maurizio Sarri. A commentarla, al ‘Fatto Quotidiano’, è un allenatore che – a suo tempo – fu anche innovatore: Arrigo Sacchi. Col Milan vinse tutto e fece la storia. Ecco le sue parole. “I concetti sono gli stessi, ma il calcio deve aggiornarsi ed evolversi. Solo in Italia pensiamo di fermare il tempo. La scelta di ...

Dalla CINA/ Lao Xi : senza una Costituente all'Italia resta poco : Questa crisi di governo sancisce di fatto la crisi più grave del repubblica parlamentare italiana. Il governo è finito, la legislatura anche

Open Arms - la nave dell’Ong vicina a Lampedusa : le immagini riprese Dalla spiaggia : La nave dell’Ong Open Arms è ferma da questa mattina davanti all’isola di Lampedusa in attesa del via libera per l’attracco e lo sbarco dei 147 migranti a bordo. Dopo 14 giorni nel Mar Mediterraneo in cerca di un porto sicuro, l’imbarcazione ora ha l’ok del Tar del Lazio che ieri ha accolto il ricorso dell’associazione e ha sospeso il divieto di ingresso in acque italiane. Il video, ripreso dalla spiaggia, è stato ...

La modalità Selfie Night sui Huawei P30 e P30 Pro : 9.1.0.193 Dalla Cina : Le novità non sembrano finire per i Huawei P30 e P30 Pro: dopo aver ricevuto la notizia di entrare a far parte del programma beta di EMUI 10, basata su Android Q, a partire dall'8 settembre, ecco arrivare un'altra bella sorpresa per i possessori. Anche se al momento limitata al mercato cinese (come ripotato da 'gsmarena.com'), il pacchetto 9.1.0.193 che sta colpendo i top di gamma cinesi ha iniziato la propria diffusione in patria, per poi ...

Dazi - gli Usa rinviano al 15 dicembre l’aumento delle tariffe sull’elettronica - l’abbigliamento e le scarpe importati Dalla Cina : Piccoli segnali di disgelo tra gli Stati Uniti e la Cina sul fronte dei Dazi dopo l’escalation di inizio agosto. E i mercati, sia statunitensi sia europei, festeggiano. La notizia è che dopo colloqui telefonici tra il vice premier cinese Liu He, il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin e il rappresentante del commercio americano Robert Lighthizer la Casa Bianca ha annunciato lo slittamento al 15 dicembre dei nuovi Dazi del 10% ...

Terremoto in Toscana - due scosse molto superficiali in Val di Cecina : avvertite Dalla popolazione [MAPPE e DATI] : Altre due scosse di Terremoto hanno colpito la Toscana centrale, nel cuore della Regione, nel primo pomeriggio di oggi dopo la scossa di magnitudo 3.9 che alle 13:17 con epicentro a Borgo Val di Taro che è stata avvertita su gran parte del Centro/Nord, da Genova a Parma fino a Pisa. Nelle zone più vicine all’epicentro ha avuto un risentimento sismico del 4° grado Mercalli, sull’Appennino tra Toscana ed Emilia, nella zona del passo ...

Dalla CINA/ Lao Xi : perché a Renzi e Conte non interessa battere Salvini? : La frenesia di guadagnare tempo con un governo tecnico, di garanzia o balneare è solo l'ultima trovata di Renzi e Conte per galleggiare

Bari - è morta Giorgia - 18 anni : investita Dalla vicina di casa mentre tornava a casa in bici : Giorgia Soriano, 18 anni, è stata investita da una sua vicina di casa giovedì sera mentre tornava a casa in bicicletta, si sta verificando se la donna alla guida al momento dello scontro stesse usando il cellulare. La diciottenne è stata investita mentre era in sella alla sua bicicletta e stava rientrando a casa nel quartiere Santo Spirito di Bari; a sbalzarla a terra è stata un’auto che sopraggiungeva nella stessa direzione. La giovane, ...

