Cyberpunk 2077 sarà presente al Tokyo Game Show 2019

La mappa di Cyberpunk 2077 "potrebbe essere un po' più piccola" di quella di The Witcher 3 - ma sarà più densa di contenuti : Se siete interessati alla massa terrestre attraversabile sulla superficie urbana di Cyberpunk 2077, le ultime notizie potrebbero rappresentare un passo indietro, ma, in realtà, non sarà così. L'ultimo gioco dello sviluppatore CD Projekt Red, The Witcher 3, ha regalato ai giocatori diversi regni fantastici da esplorare, con città, villaggi e un sacco di distese di campagna tra loro. Cyberpunk 2077 non presenterà la campagna e trasforma il tutto ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red mostrerà 15 minuti di gameplay la prossima settimana : A quanto pare, saremo in grado di dare un nuovo sguardo a Cyberpunk 2077 la prossima settimana.CD Projekt Red ha annunciato una modifica al reveal gameplay in programma per il PAX West. Lo sviluppatore non ospiterà più un panel durante lo show e trasmetterà una diretta da Varsavia.Venerdì 30 agosto, potremo ammirare una demo di 15 minuti di Cyberpunk 2077. Il filmato è tratto dalla demo E3 a porte chiuse.Leggi altro...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 parlano dell'applicazione della legge e delle aree ricche di Night City : Stando a quanto visto fino ad ora in Cyberpunk 2077, le aree di polizia e le aree benestanti di Night City sembrerebbero inesistenti. Le demo di gioco si sono svolte in alcuni dei quartieri meno fortunati della città, dove la povertà e la guerra tra bande dilagano.Parlando con USG alla Gamescom, il produttore di Cyberpunk 2077 Richard Borzymowski ha spiegato come le aree ricche differiscono da ciò che abbiamo visto finora. "Ci sono persone molto ...

Cyberpunk 2077 si mostra in nuove stupende immagini dedicate al gameplay : CD Projekt RED sta in quest'ultimo periodo pubblicando sempre più informazioni circa il suo FPS\RPG Cyberpunk 2077, giusto ieri il team polacco ha pubblicato una serie di immagini e nelle giornata di oggi sono spuntate online altre 3 relative al gameplay del titolo.La prima immagine mostra una scena già vista nel precedente trailer mentre le altre due sono dedicate alla visuale in prima persona (e quindi in pieno gameplay), senza dubbio sono ...

Cyberpunk 2077 potrebbe non ricevere il multiplayer dopo il lancio : Quando Cyberpunk 2077 arriverà il prossimo anno, offrirà un'esperienza di gioco per giocatore singolo: su questo, lo sviluppatore CD Projekt Red è stato chiaro. Ma cosa succederà dopo? In seguito al lancio vedremo l'arrivo di un comparto multiplayer?Recenti commenti di Adam Kiciński di CD Projekt Red hanno confermato che 40 persone stavano lavorando al multiplayer, per non parlare di una sorta di focus iniziale sul prossimo grande gioco di ...

Gamescom 2019 : Cyberpunk 2077 - anteprima : Dopo lo scorso E3, in cui come ampiamente previsto s'è aggiudicato molti riconoscimenti come Game of the Show, Cyberpunk 2077 è tra i protagonisti anche della Gamescom. Purtroppo, però, la demo mostrata qui a Colonia è la stessa vista a Los Angeles, motivo per cui il taglio di questo articolo deve necessariamente essere diverso da quello scritto a giugno.Fortunatamente, però, nelle ultime settimane siamo stati letteralmente subissati di novità ...

Cyberpunk 2077 in nuove splendide immagini provenienti dalla Gamescom : CD Projekt RED ha pubblicato una serie di nuove bellissime immagini di Cyberpunk 2077. Inoltre Nvidia ha condiviso due nuovi screenshot che mostrano gli effetti del ray tracing all'interno del gioco.Cyberpunk 2077 utilizzerà un nuovo motore grafico, il RED Engine 4. In quanto tali, questi ultimi screenshot mostrano le immagini che i giocatori dovrebbero aspettarsi dal gioco stesso.CD Projekt RED e Nvidia hanno dichiarato che RTX migliorerà in ...

La storia di Cyberpunk 2077 toccherà temi politici e etici : le novità da CD Projekt RED : Le premesse di Cyberpunk 2077 pare vogliano davvero solleticare palati e fantasie di tutti gli amanti degli actionRPG e delle ambientazioni sci-fi. Il gioco di ruolo di CD Projekt RED - la stessa casa di sviluppo a cui si deve la sontuosa trilogia di The Witcher, franchise atteso anche sul piccolo schermo grazie alla serie TV prodotta da Netflix - prende ispirazione dal board game degli anni '80 Cyberpunk 2020, intenzionato a farci vivere pad ...

Cyberpunk 2077 toccherà alcuni argomenti di solito evitati nei videogiochi : Il capo designer di Cyberpunk 2077 ha rivelato durante un'intervista che la storia del gioco tratterà alcuni temi che in genere vengono evitati nell'industria videoludica.In una recente intervista con la radio polacca tradotta in seguito su Reddit, Pawel Sasko ha parlato della storia di Cyberpunk 2077 e della ricerca principale di V. L'obiettivo del team di sviluppo è raccontare una storia simile a un film per un pubblico adulto. Il gioco è ...

Una nuova immagine di Cyberpunk 2077 ci mostra una spaventosa donna con un pesante martello : Se pensavate che l'uomo dell'ultimo screenshot di Cyberpunk 2077 fosse imponente e minaccioso, quest'ultima immagine vi farà ricredere. CDPR ha pubblicato un nuovo screenshot e stavolta ci mostra un pericoloso nemico con un martello."Hammer time!", lo sviluppatore ha così sottotitolato quest'ultima immagine in un Tweet, che presenta una donna piuttosto terrificante con un martello da guerra.La donna nella foto è Sasquatch, leader di un gruppo ...

Cyberpunk 2077 non presenterà mini-giochi in stile Gwent : All'inizio di questo mese, i ragazzi di CD Projekt Red hanno annunciato una collaborazione con CMON (azienda specializzata in giochi da tavolo) per Cyberpunk 2077 - Afterlife: The Card Game, gioco di carte standalone dedicato al nuovo titolo della compagnia polacca.Dopo l'annuncio sono stati in molti a pensare che Cyberpunk 2077 avrebbe avuto una sorta di mini-gioco in stile Gwent (The Witcher 3), tuttavia CD Projekt Red ha subito smontato ogni ...

Cyberpunk 2077 : nuovi dettagli su New Game Plus - abilità - loot e relazioni : Il nuovo numero della rivista polacca PSX EXTREME ha svelato tanti nuovi interessanti dettagli su Cyberpunk 2077. Tra le novità di spicco c'è la conferma della presenza della modalità "New Game +" fin dal lancio, un'aggiunta che farà sicuramente piacere a tantissimi giocatori. Di seguito trovate tutte le altre informazioni riportate:Leggi altro...

Cyberpunk 2077 : Numerosi e interessanti dettagli sul Gameplay : L’hype per Cyberpunk 2077 cresce sempre più, grazie alla quantità molto generosa di dettagli che il team di sviluppo rivela. Quest’oggi vogliamo condividere con voi delle nuove informazioni legate al Gameplay. Nuovi dettagli per Cyberpunk 2077 I giocatori potranno esplorare l’area esterna a Night City ma verrà richiesto un certo equipaggiamento per farlo Le periferiche sono abitate da bande criminali ...