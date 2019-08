Crisi | Salvini | “Accordo Pd-M5s? Da brividi Porte aperte pur di evitare Renzi e Boschi

Matteo Salvini - Francesco Specchia : "Ha aperto la Crisi sotto consiglio di qualcuno. Ha fatto una cretinata" : "Bisogna anche comprenderlo Salvini. È vero che ha riscontrato diversi no quando era al governo con i Cinque Stelle, però questo non giustifica la presa di posizione abbastanza strana, illogica e grottesca. È talmente stupida la sua presa di posizione che credo qualcuno gli abbia detto che in caso d

Mattarella : “La Crisi va chiusa in tempi brevi”. Martedì nuove consultazioni. M5S : “No al voto - dialogo per nuova maggioranza”. Salvini chiede elezioni ma lancia un ultimo appello : Pd: ora governo di svolta. Berlusconi: possibile solo maggioranza di centrodestra. Fratelli d'Italia: il voto unica strada

Pietro Senaldi sulla fine della legislatura : "Questa è una Crisi di sistema per far fuori Salvini" : "Tutti hanno paura del voto". Pietro Senaldi, ospite a In Onda, su La7, rivela l'obiettivo del governo (ancora in fase di trattative) M5s-Pd: "Questa è una crisi di sistema per far fuori Matteo Salvini". Il leader della Lega, secondo il direttore di Libero, guadagnerebbe anche nel caso in cui l'inci

Governo - diretta Crisi. Di Maio : Di Maio : 10 punti da portare a termine - «M5S non lascia la nave affondare». Salvini : «Elezioni via maestra». Mattarella parlerà alle 20 : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Crisi - Salvini : “Di Maio ha lavorato bene. Sì a governo che costruisce e guarda avanti” : “Credo che Di Maio abbia lavorato bene nell’interesse del Paese, agli insulti di altri preferisco non rispondere. Preferisco un governo che faccia che costruisca, che guardi avanti”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica. “Il governo – ha concluso – non andava più avanti. Se c’è voglia di lavorare, la Lega è nata per ...

