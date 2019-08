Crisi, nel pomeriggio incontro M5S-Pd

Dopo che Mattarella ha dettato i tempi per la soluzione della, che ha chiesto "sia rapida", si susseguono i colloqui tra le forze poltiche. Untra i capigruppo del M5S e il Pd si terrà oggi alle ore 14 in un luogo ancora da fissare. Lo si apprende da fonti parlamentari Dem. Il leader M5S,Di Maio,stamane al Corsera ha detto:"I nostri capigruppo si vedranno per parlare,anzitutto, del primo dei 10 punti: il taglio dei parlamentari. Da lì si capisce se c'è davvero la volontà di cambiare le cose".(Di venerdì 23 agosto 2019)