Crisi governo | Pd-M5S | sì al taglio dei parlamentari E Grillo rilancia Conte | «È un

Sondaggi elettorali Tecné : Crisi di governo - M5S in crescita. Cala la Lega : Sondaggi elettorali Tecné: crisi di governo, M5S in crescita. Cala la Lega Sondaggi elettorali – La crisi di governo, seguita alla rottura tra Movimento 5 Stelle e Lega, rappresenta certamente un elemento interessantissimo dopo il quale misurare le intenzioni di voto degli italiani. Tanto più perché a fronte della possibile nascita di un nuovo governo, non si può escludere che si torni al voto nel giro di poco tempo. E quindi è ...

Crisi di governo - per Matteo Salvini si mette male : non sa più cosa fare. L'unica soluzione possibile : Matteo Salvini sacrifica la Lega di governo e la sua poltrona da ministro per una scommessa identitaria che non potrà controllare: tutto è nelle mani di Nicola Zingaretti e della banda Grillo-Casaleggio, ai quali il presidente Sergio Mattarella ha concesso cinque giorni per convolare a nozze o preci

Crisi governo - avanti trattativa M5S-Pd. Sì al taglio dei parlamentari. Ora incontro Di Maio-Zingaretti : Terminato il primo incontro tra le delegazioni. Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Non andiamo a tavoli con altre forze politiche». Si lavora per arrivare a «un programma condiviso»

Crisi di governo - parla Francesco D'Uva del Movimento 5 stelle : "Tavolo aperto solo col Pd" : "Non abbiamo ulteriori tavoli, non abbiamo altri tavoli in calendario con altre forze politiche". Francesco D'Uva, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, parla con i giornalisti al termine dell'incontro con il Pd e smentisce le voci su una trattativa parallela dei pentastellati con la Lega d

Crisi di governo - Tria : “Conti in ordine - su legge di bilancio e Iva si può stare tranquilli” : Per Giovanni Tria su legge di bilancio e rischio di aumento dell’Iva si può “stare tranquilli”. La manovra, afferma il ministro dell’Economia uscente, “si può fare indipendentemente dalle scelte che verranno fatte: per ogni legge di bilancio si prendono risorse, si mettono da una parte a o dall’altra, è un problema di scelta politica”. “Nessun dramma – sottolinea Tria – i conti italiani sono ...

Crisi governo - avanti trattativa M5S-Pd : «Prima di martedì vertice Di Maio-Zingaretti» : Terminato il primo incontro tra le delegazioni. Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Non andiamo a tavoli con altre forze politiche». Si lavora «in modo da arrivare martedì con un programma condiviso»

Crisi governo : terminato primo incontro Pd-M5S. I dem : «Bene - oltre aspettative» : Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Clima costruttivo». Si lavora «in modo da arrivare martedì con un programma condiviso»

Muntilbano e la crisa di guberna (Montalbano e la Crisi di governo) : Era pumeriggio nultrato e Muntilbano trasì in commissariatu dovi non vulava na musca macari eri augusto. Nell’opino spatio campiggiava un tilivisori al plasmon che Galluzzo aviva fattu mittiri per vidiri le partita della nazionala. Ma ura eri prugrammata su Lasetti e c’ira Ciccio Mentani che dal su mitro e cinquanni non finiva di livari acque da tirra. Muntilbano: “Catarelli, ma che successe?”. Catarelli: “Ninte dutturi, ci stavi la maratoni ...

Crisi di governo - incontro Pd-M5s : "Non c'è nulla di insormontabile - clima costruttivo" : "La riunione si è svolta in un clima costruttivo che ci fa ben sperare sulle prospettive". Terminato l'incontro tra Pd e Movimento 5 stelle, il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, afferma che ci sono i margini per una intesa. "C'è stata un'ampia convergenza sui punti dell'agenda ambientale e

Crisi governo : terminato l’incontro Pd-M5S. I dem : «Non ci sono problemi insormontabili» : Il capogruppo Andrea Marcucci: «La riunione si è svolta in un clima positivo e costruttivo, che ci fa ben sperare sulle prospettive». Il movimento: «Clima costruttivo»

Crisi di governo - M5s e Pd ci provano | Sms dem : "Niente di insormontabile" : I due schieramenti, dopo la richiesta del presidente Mattarella di non perdere tempo, devono trovare un accordo vero e duraturo

Crisi di governo - il gran ritorno dei «due forni» teorizzati da Andreotti : Anche nella Crisi agostana, con il M5S che sembra non avere chiuso definitivamente alla Lega, torna la metafora inventata dal politico democristiano: un modo per descrivere la centralità del suo partito, capace di fare alleanza a destra o a sinistra, a seconda delle convenienze

Crisi di governo - M5s e Pd ci provano : iniziato l'incontro dei capigruppo : I due schieramenti, dopo la richiesta del presidente Mattarella di non perdere tempo, devono trovare un accordo vero e duraturo

Crisi di governo - M5s e Pd ci provano : iniziato l'incontro dei capigruppo : I due schieramenti, dopo la richiesta del presidente Mattarella di non perdere tempo, devono trovare un accordo vero e duraturo