Crisi di governo | Salvini pronto ad offrire Palazzo Chigi a Di Maio

Crisi di governo - M5s e Pd ci provano : iniziato l'incontro dei capigruppo : I due schieramenti, dopo la richiesta del presidente Mattarella di non perdere tempo, devono trovare un accordo vero e duraturo

La Crisi di governo come un reality show. Che sta devastando la realtà : Renzi, Salvini e Di Maio sono indifferenti a quanto hanno affermato pochi minuti prima. Tutti figli di Berlusconi e del berlusconismo. Uno spettacolo che appassiona gli ascoltatori, ma è devastante per le sue conseguenze democratiche

Crisi di governo - torna l’incubo PdR. E l’unico modo per sconfiggerlo è alle urne : A volte la realtà è talmente angosciante da spingere a cercare rifugio nell’attività onirica, laddove è permesso fantasticare e credersi circondati da quel consenso che nel quotidiano manca. Un governo composto dal Pd renziano e M5S rappresenterebbe un incubo collettivo, frutto del rifiuto di fare i conti col principio di realtà. Il partito sul quale Matteo Renzi esercita la golden share esulta incredulo nello scorgere di nuovo un proprio ruolo ...

Crisi - Salvini : “Accordo Pd-M5s? Da brividi. Porte aperte pur di evitare Renzi e Boschi al governo” : “Oggi c’è un incontro fra i vertici del Pd e del M5s, mi auguro che nessuno pensi di lasciare l’Italia in mano al Pd che ha perso tutte le elezioni negli ultimi anni perché ne ha combinate di tutti i colori”. Così Matteo Salvini in diretta streaming su Facebook. “E’ una estate che merita attenzione: la situazione politica è confusa ma nei prossimi giorni si delineerà. La via maestra sono le elezioni, sono gli ...

Crisi di governo - sondaggi : la Lega perde tre punti rispetto alle Europee. Crescono Pd e M5s : Se si andasse al voto oggi, a tre giorni dalle dimissioni ufficiali del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la Lega si affermerebbe ancora come primo partito, ma perdendo tre punti percentuali rispetto ai numeri raggiunti alle Europee dello scorso maggio. A dirlo un sondaggio Tecnè realizzato per Stasera Italia. Il partito a guida di Matteo Salvini si ferma infatti al 31,3%, contro il 34,3 raggiunto alle elezioni per il parlamento di ...

Crisi di governo - via alle trattative per il governo tra M5s e Pd. Oggi alle 14 il primo incontro tra i capigruppo – LA DIRETTA : È il giorno dell’incontro tra i capigruppo di M5s e Pd. Ancora ignoto il posto dove i grillini Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli e i dem Andrea Marcucci e Graziano Delrio (più i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli) si siederanno attorno a un tavolo per iniziare a trattare. L’incontro è programmato alle 14. Dalle 8 e 40 il segretario Nicola Zingaretti e il suo vice Orlando sono nella sede del Nazareno dalle 8 e 40 ...

La Crisi di governo potrebbe far saltare i concorsi per i precari della scuola : La crisi di governo potrebbe avere ripercussioni importanti per la scuola. A partire dal possibile rinvio dei concorsi, previsti nel decreto legge approvato “salvo intese” dal Consiglio dei ministri lo scorso 6 agosto. Nel dl sono previsti un concorso straordinario per gli insegnanti precari con 36 mesi di anzianità professionale e i Percorsi abilitanti speciali (Pas) che avrebbero permesso ad altri docenti di essere abilitati ...

Napoli e la Crisi di governo : nel Movimento 5 Stelle tutti contro tutti : Così tanti i voti presi in Campania e così tante le differenze col Partito democratico che il Movimento CinqueStelle - sia i portavoce eletti che i militanti iscritti - non vuole...

Crisi di Governo in diretta - contatti oggi alle 14 tra Pd e M5s : La Crisi di Governo è ormai entrata nel vivo e continuano le consultazioni tra le parti. Mattarella concede altri quattro giorni di consultazioni che fissa a partire da martedì. Durante la giornata di oggi, venerdì 23 agosto, a partire dalle ore: 14.00 ci sarà un nuovo incontra tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. La partita, quindi, è ancora del tutto aperta e, nel luogo ancora da stabilire, si parlerà di una lista di ...

Crisi - Bagnai (Lega) a Maratin (Pd) : “Governo progressista in un paese conservatore? Auguri” : Alla Berghem Fest di Alzano Lombardo, giovedì sera è andato in scena il confronto tra il deputato PD Luigi Marattin e il senatore leghista Alberto Bagnai. I due economisti si sono confrontati per un’ora e mezza sullo scenario italiano: “Quello che mi preoccupa – ha spiegato Mattarin – è che in caso di elezioni non c’è la possibilità di evitare un aumento dell’Iva che sarebbe una mazzata”. Una visione rispedita al mittente da Bagnai: ...

Crisi di governo - l’audio di Renzi : “Gentiloni voleva far saltare la trattativa con i 5 stelle. Non è detto che il Pd arrivi unito alle elezioni” : Nel giorno in cui il Partito democratico comincia ufficialmente le trattative con il Movimento 5 stelle un audio di Matteo Renzi è destinato a infiammare il clima interno ai dem. Un nastro lungo 4 minuti e 53 secondi, registrato ieri, durante una lezione ai ragazzi della sua scuola di politica in Garfagnana, in cui l’ex premier accusa Paolo Gentiloni di voler far saltare la trattativa con i 5 stelle. E soprattutto ipotizza una scissione ...

Sondaggi politici - la Crisi di governo porta in basso la Lega : M5s sopra il 20% : Un Sondaggio elettorale realizzato dall'Istituto Tecné fotografa la reazione degli italiani dopo l'apertura della crisi di governo: la Lega perde terreno, recupera il Movimento 5 Stelle, cresce il Partito Democratico. Ma cresce anche in modo vertiginoso il numero di elettori incerti o astenuti.Continua a leggere

Crisi di governo : Mattarella resta in attesa - nuove consultazioni martedì : La situazione rimane sospesa e la Crisi non è risolta, il Presidente della Repubblica ha deciso di lasciare più tempo ai partiti per trovare una maggioranza per superare la Crisi di governo. Le consultazioni ricominceranno martedì e allora se non sarà trovata una netta maggioranza si andrà al voto. Ma per comprendere meglio la situazione bisogna rivedere come sono andate le consultazioni, dato che molto è ancora incerto. Due giorni fa sono ...

Consultazioni governo 27 agosto 2019 : gli scenari di risoluzione della Crisi : Consultazioni governo 27 agosto 2019: gli scenari di risoluzione della crisi Consultazioni governo: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rimanda tutti a martedì 27 agosto, quando ci sarà un nuovo giro. Una pausa di riflessione, dunque, che potrà essere costruttiva per arrivare all’inizio della prossima settimana con idee chiare e decise, per proporre al Quirinale un governo solido e stabile, altrimenti saranno nuove elezioni. Il ...