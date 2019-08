Crisi di governo | dalla giustizia all’ambiente fino al taglio dei parlamentari | i 10

Crisi di governo - Di Maio : “Non mi importa della poltrona. Il dialogo con i dem deve partire dal taglio dei parlamentari” : Un obiettivo certo, il taglio dei parlamentari, e nessun interesse “per la poltrona”. Così Luigi Di Maio, dopo l’ultima giornata di consultazioni, al termine della quale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto “scelte chiare in tempi brevi”, racconta il suo punto di vista in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo il leader dei 5 stelle non “si parla di poltrone”, ma di ...

Cagliari - i 210 dipendenti di Porto Canale da settembre senza lavoro. Sigle chiedono tavolo a Roma - ma la Crisi di governo ha bloccato tutto : I lavoratori del Porto Canale di Cagliari dal primo settembre potrebbero trovarsi senza lavoro. La procedura di licenziamento annunciata dalla Cict, società concessionaria dello scalo sardo che intende cessare l’attività entro il 31 agosto, è una minaccia sempre più concreta per i 210 dipendenti, dato che al momento non c’è nessun riscontro da parte dell’azienda alle proposte dei sindacati, che chiedono – in attesa di un piano di rilancio ...

Pensioni ultime notizie : Crisi di governo - sindacati denunciano ripercussioni : Pensioni ultime notizie: crisi di governo, sindacati denunciano ripercussioni La crisi di governo preoccupa i sindacati, che di fronte alle attuali incertezze, teme per le misure che rientreranno nella prossima Manovra e per il futuro della previdenza. Sulle Pensioni ultime notizie riportano una nota congiunta redatta da Cgil, Cisl e Uil del Trentino che non cela una riflessione sull’esecutivo, gettando alcune riflessioni sullo stato attuale ...

Crisi di governo - una sola certezza : il Movimento 5 stelle ha il "pallino in mano" : La Crisi ha tempi stretti. Non si può escludere il fallimento del dialogo M5s-Pd, ed esiste ancora una possibilità che...

BORSA & SPREAD/ Così i mercati stanno "seguendo" la Crisi di Governo : Non è ancora chiaro lo sbocco della crisi di Governo, ma i mercati hanno reagito in un modo quasi inaspettato o paradossale

Crisi DI GOVERNO/ Folli : Mattarella mette spalle al muro Di Maio e Zingaretti : M5s e Pd hanno avviato il confronto e Mattarella ha dato loro tempo fino a martedì prossimo per trovare un accordo politico

Crisi - Sergio Mattarella : “Un governo con fiducia in Parlamento o si va al voto” : “Con le dimissioni presentate dal presidente Conte si è aperta la Crisi di governo con una dichiarata rottura polemica del rapporto tra i due partiti che componevano la maggioranza parlamentare. La Crisi va risolta con decisioni chiare e in tempi brevi, come richiede un grande Paese come il nostro. Sono possibili solo governi che raccolgano la fiducia del Parlamento su un programma per il paese. In mancanza di ciò l’unica strada sono le ...

Crisi di governo - perché Mattarella non è riuscito ancora a trovare una soluzione : Con un breve ma fermissimo messaggio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso altri 5 giorni di tempo ai partiti per trovare una quadra che consenta di formare una nuova maggioranza in Parlamento. Martedì nuove consultazioni, senza un accordo forte fra M5s e PD o M5s e Lega si potrebbe andare subito a nuove elezioni.Continua a leggere

Crisi di governo : parla Mattarella Diretta : Dopo Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Forza Italia, Lega e M5S, ora la parola al Capo dello Stato