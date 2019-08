Crisi | Bagnai Lega a Maratin Pd | “Governo progressista in un paese conservatore?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Alla Berghem Fest di Alzano Lombardo, giovedì sera è andato in scena il confronto tra il deputato PD Luigi Marattin e il senatore leghista Alberto. I due economisti si sono confrontati per un’ora e mezza sullo scenario italiano: “Quello che mi preoccupa – ha spiegato Mattarin – è che in caso di elezioni non c’è la possibilità di evitare un aumento dell’Iva che sarebbe una mazzata”. Una visione rispedita al mittente da: “C’era la strada del rimpasto ma se sul documento fondamentale c’è un dissidio tra governo e parlamento e l’azionista di maggioranza dà copertura a chi era contro di noi, noi non avevamo altra scelta”. Ma sulle tempistiche dellail deputato Dem attacca: “Sono perplesso, questa posizione si scontra con il fatto che i tempi di questanon erano compatibili con la situazione. Bastava far scoppiare laa giugno in modo da votare a ...

