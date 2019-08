Crescita | i timori della Federal Reserve per il “rallentamento in Germania e in Cina” e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) L’economia americana si trova ad affrontare “significativi rischi” che derivano principalmente dal rallentamentomondiale, “soprattutto ine Cina“. È l’avvertimento di Jerome Powell, presidente, la banca centrale degli Stati Uniti. Durante il suo intervento al simposio di Jackson Hole, Powell ha elencato quali siano gli “eventi geopolitici che hanno dominato le news” e che rappresentano un timore per la Fed: “La possibilità di una hard Brexit, le crescenti tensioni a Hong Kong e la dissoluzione del governo italiano“. Powell ha assicurato che laagirà in modo da sostenere la più lunga fase espansiva dell’economia statunitense, ma ha messo in guardia rispetto al fatto che la banca centrale non ha una roadmap pronta all’uso per affrontare le tensioni commerciali. Le ...

